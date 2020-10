Injustice 2 e tanti altri titoli a un ottimo prezzo nel nuovo Humble Let’s Fight Bundle

Ottime notizie per tutti i fan dei picchiaduro che giocano su PC: il noto Humble Bundle ha infatti appena rilasciato un ricco e corposo bundle a un ottimo prezzo contenente numerosi esponenti del genere, come ad esempio Absolver e Injustice 2. Un pacchetto, che prende il nome completo di Humble Let’s Fight Bundle, che sarà disponibile solo fino al prossimo 20 ottobre: nel caso in cui siate interessati il nostro consiglio è quindi quello di fare decisamente in fretta. Bando quindi alle ciance e vediamo quelli che sono i titoli contenuti nel nuovo Humble Let’s Fight Bundle.

Pagando solamente 0,85 euro sarà possibile ottenere:

Stick Fight The Game

Divekick

Divekick Nidhogg

Pagando più di 3,40 euro, cifra variabile in base al prezzo medio di vendita del bundle, si otterrà inoltre anche:

Absolver

Overgrowth

RWBY: Grimm Eclipse

Con oltre 8,55 euro oltre a quanto precedentemente elencato riceveremo infine anche:

Injustice 2

A rendere questa ricca carrellata di giochi più interessante è poi il fatto che acquistando l’Humble Let’s Fight Bundle otterremo anche la colonna sonora di Stick Fight The Game, Absolver e Overgrowth. Con l’acquisto del bundle, inoltre, faremo anche una buona azione, visto che una parte dei proventi saranno donati direttamente a un’associazione benefica, ossia charity: water. Potete trovare questo corposo bundle colmo di picchiaduro seguendo comodamente il link qui sotto.

» Clicca qui acquistare l’Humble Let’s Fight Bundle «

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

