Quello che è probabilmente l’e-commerce di key digitali più conosciuto e apprezzato di Italia si appresta a festeggiare i suoi primi 10 anni di vita. Stiamo ovviamente parlando di Instant Gaming, con il noto sito che ha deciso di lanciare per questo evento un super giveaway, con 10 grandissimi premi uno al giorno a partire da oggi, 20 maggio 2022.

Nintendo Switch, PS5, Steam Deck e molto altro ancora: i premi sono veramente tanti e di valore, rendendo la partecipazione a questo giveaway qualcosa di assolutamente imprescindibile. Siete pronti a tentare la fortuna nel giveaway per i 10 anni di Instant Gaming?

Questi i 10 ricchissimi premi che contraddistingueranno il giveaway per i 10 anni di Instant Gaming:

20/05: Nvidia RTX 3080

21/05: Monitor Xiaomi Mi Curved da 34″

22/05: Memoria RAM Corsair RGB DDR5 32 GB

23/05: Disco rigido SSD Samsung 980 PRO da 2TB

24/05: Processore Intel Core i9-10900KF 3.70 GHz



25/05: Nintendo Game Boy personalizzato



26/05: Nintendo Switch OLED



27/05: Xbox Series X



28/05: Steam Deck



29/05: PS5 digital

Il premio di oggi è molto probabilmente uno dei più allettanti, essendo la potentissima e ricercatissima scheda video Nvidia RTX 3080. Una GPU in grado di far fare un passo in avanti notevole alla vostra configurazione e capace di far girare qualsiasi gioco a dettagli altissimi senza nessun problema. Se volete provare a vincerla basterà cliccare nel link qui sotto e partecipare così al giveaway per i primi 10 anni di vita di Instant Gaming.

Nel caso la dea bendata non vi sorrida, nessuna paura: come potete comodamente vedere dalla lista qui sopra i premi sono veramente molti e avete altre 9 occasioni per tentare la fortuna!

» Clicca qui per partecipare al giveaway di Instant Gaming! «

