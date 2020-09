Instant Gaming: vinci un gioco gratis con il giveaway di settembre!

La fine del 2020 porterà con sé molteplici di alto livello e sopratutto la nuova generazione di console, ma prima di allora dovremo tenerci occupati nei pomeriggi e nelle serate di settembre e ottobre. Qual modo migliore per attendere le prossime uscite se non con un gioco gratis? Ora, potete partecipare al nuovo giveaway di Instant Gaming di settembre 2020!

Non sapete come funziona? Non preoccupatevi perché si tratta di pochissimi passi, molto semplici e immediati. Tutto quello che dovete fare è, prima di tutto, raggiungere la pagina dedicata al giveway di Instant Gaming. All’interno di essa troverete una barra di ricerca con la scritta “Scegli il tuo gioco”: a quel punto basterà scrivere il vostro nome e selezionare il videogame che preferite ottenere gratis (valgono anche le ricariche per vari store!). Ovviamente non sono disponibili tutti i giochi di tutte le piattaforme esistenti, ma il catalogo di Instant Gaming è più ampio! L’ultima cosa che dovete fare è confermare il tutto premendo il pulsante “Let’s GO” e poi fare il login.

Ricordate inoltre che potete eseguire una serie di azioni per aumentare le vostre possibilità di vittoria. Anche in questo caso è veramente molto semplice. Quello che potete fare, direttamente tramite la pagina del giveaway di Instant Gaming, è seguire le pagine Twitter, Instagram, YouTube e Twitch di InstanGaming. Inoltre, potete anche condividere il giveaway sui social network (Twitter, Facebook): anche in questo caso troverete un tasto dedicato all’interno della pagina di Instant Gaming.

Da oggi 24 settembre 2020, avete circa 14 giorni di tempo per partecipare al giveaway: ovviamente il nostro suggerimento è di farlo immediatamente così da non rischiare di dimenticarvi! Potrete vincere un gioco gratis! Vi ricordiamo che solo i maggiorenni possono partecipare!

» Clicca qui per partecipare al giveaway di Instant Gaming! «

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!