Instant Gaming: tutti i videogiochi in sconto del Black Friday

È finalmente arrivato: oggi è il venerdì 27 novembre o, in altre parole, il Black Friday 2020. Tutti quanti siamo alla ricerca delle migliori offerte e sconti e, ora, anche Instant Gaming si inserisce nella partita. L’apprezzato sito mette a disposizione un interessante gruppo di videogiochi, crediti in-game e abbonamenti. Parliamo di opere come Horizon Zero Dawn (PC), ma anche FIFA 21 (Xbox One) e DOOM Eternal (PC).

Una delle offerte più interessanti è per certo Watch Dogs Legion: il recente capitolo della saga di Ubisoft è infatti già in sconto del -29%. Si tratta di un’ottima occasione per recuperare il videogame a un prezzo speciale, il tutto grazie alle offerte del Black Friday 2020 di Instant Gaming. Se non lo conoscete, sappiate che questo terzo capitolo della serie dedicata agli hacker ci porta a Londra. La capitale inglese, però, è sconvolta da una serie di attentati.

La colpa viene ingiustamente addossata al DedSec, collettivo di hacker già noto ai fan. Il nostro compito sarà risolvere la situazione e fa sollevare la popolazione contro lo stato autoritario che ha preso il controllo di Londra. Per farlo, avremo dalla nostra non un singolo personaggio ma quasi ogni civile della città: chiunque, con i suoi punti di forza e le sue debolezze, può essere reclutato e sfruttato per le missioni e l’esplorazione. Un concept unico che potrete mettere alla prova anche voi grazie all’offerta speciale di Instant Gaming per il Black Friday 2020.

Ovviamente quelle di Instant Gaming non sono le uniche offerte disponibili. Vi ricordiamo che potete consultare anche la pagina ufficiale dedicata alle offerte Black Friday, così da non perdervi nessuno dei prodotti in sconto. Infine, vi suggeriamo di iscrivervi subito ai nostri quattro canali Telegram, così da poter monitorare le migliori offerte del Prime Day in tempo reale e dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

» Clicca qui per vedere tutte le offerte Black Friday di Instant Gaming «

La nostra selezione di Prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!