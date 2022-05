Puntuale come sempre anche questo maggio 2022 riceve il giveaway di Instant Gaming, con il celebre e-commerce di key che permette di provare a vincere un gioco in modo totalmente gratuito. Un’ottima occasione, insomma, per provare ad arricchire la propria libreria digitale senza spendere neanche un euro!

Per partecipare non è poi necessario neanche impegnarsi troppi e bastano pochi secondi per tentare la fortuna. Come primo passaggio vi basterà seguire il link seguente per raggiungere la pagina dedicata al giveway di Instant Gaming. Caricata la pagina dovrete inserire nella barra di ricerca con la scritta “Scegli il tuo gioco” il titolo che vi piacerebbe vincere. Una volta fatto ciò, sarà ovviamente necessario infine confermare il tutto premendo il pulsante apposito e facendo login.

Se tenete particolarmente al gioco, vi farà decisamente piacere sapere che esistono anche ulteriori vie per incrementare le proprie chance di vittoria. Per farlo sarà sufficiente completare una serie di semplici azioni totalmente gratuite. Nulla di lungo e difficile: basterà infatti sfruttare tutta una serie di pulsanti già preparati per voi per seguire le pagine Twitter, Instagram, YouTube e Twitch di Instant Gaming. Inoltre, potete anche condividere il giveaway su Twitter e Facebook per aumentare ancor di più le vostre possibilità di vittoria: anche in questo caso troverete i rispettivi tasti dedicati all’interno della pagina di Instant Gaming a semplificarvi il lavoro.

Da oggi, 7 maggio 2022, avete poco più di altri 24 giorni di tempo per partecipare al giveaway e tentare così la fortuna. Se vi sentite particolarmente fortunati, il nostro consiglio è ovviamente quello di partecipare il prima possibile, così da essere sicuri di non dimenticarsene.

» Clicca qui per partecipare al giveaway di Instant Gaming! «

