Instant Gaming: vinci un gioco gratis con il nuovo giveaway di maggio!

Ottime notizie per tutti coloro che hanno sempre desiderato provare a vincere in modo totalmente gratuito un qualsiasi videogioco. Con il nuovo giveaway di Instant Gaming è infatti possibile tentare la fortuna, provando a vincere un titolo a nostro piacimento.

Per partecipare a tale giveaway non sarà fortunatamente necessario cimentarsi in qualche procedura particolarmente difficoltosa: per prenderne parte basterà infatti collegarsi alla pagina dedicata di Instant Gaming e nella barra di ricerca “Scegli il tuo gioco” digitare la propria scelta. A questo punto dovrebbe comparire il titolo da voi cercato, sempre se disponibile, nel menu a tendina. Per confermare il tutto basterà infine premere sul pulsante “Let’s GO” e fare login. Tutto qua: per partecipare a questo interessantissimo giveaway di Instant Gaming non servirà fare assolutamente altro!

Se il titolo da voi scelto vi ispira particolarmente potete sempre aumentare le vostre chance di vittoria con tutta una serie di semplici e veloci azioni. Seguendo la pagina Twitter, Instagram, YouTube o Twitch di Instant Gaming si otterrà infatti una probabilità di vittoria maggiore, con lo stesso risultato che è ottenibile anche condividendo il giveaway su Facebook o Twitter. A questo punto non vi resta che attendere: se sarete voi a risultare vincitori da tale giveaway riceverete una comunicazione sulla vostra email collegata all’account Instant Gaming una volta che esso sarà terminato.

Per partecipare al giveaway avete ancora poco più di 14 giorni, terminando il giveaway il prossimo 4 maggio 2020. Se siete interessati a partecipare il nostro consiglio è però ovviamente quello di inviare subito la vostra partecipazione. Specifichiamo, infine, come per partecipare sia necessario essere maggiorenni. Buona fortuna a tutti!

