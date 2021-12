iPad Pro: che prezzo! Sconto di 120€ da Unieuro!

Come saprete, a partire da questa settimana Unieuro ha dato il via alle offerte natalizie attraverso la sua iniziativa “Natalissimi Unieuro” e le proposte del portale stanno facendo gioire chiunque sia alla ricerca, in questo fine 2021, di un ottimo affare o di chi è alla ricerca del miglior regalo di Natale, con lo scopo di acquistare i prodotti al miglior prezzo.

Se siete sulle tracce di un tablet, vi informiamo che in queste ore si è attivata l’offerta relativa all’Apple iPad Pro 12.9 di quinta generazione, ossia l’ultimo modello presentato dalla nota azienda di Cupertino. La variante scontata è quella da 128GB e solo Wi-Fi, il cui prezzo è stato tagliato di 120€, facendo sì che possiate acquistare quello che è senza il dubbio il tablet per eccellenza non più a 1.219,00€ ma a 1.099,00€. Uno sconto che non dimezza il prezzo del dispositivo, cosa praticamente impossibile per ovvi motivi, ma fa in modo che l’acquisto sia più leggero per il vostro portafoglio, consentendovi di prenderlo forse per la prima volta in seria considerazione.

Come detto, parliamo di iPad Pro 12.9 di quinta generazione, il che significa che si tratta del modello dotato di chip Apple M1, lo stesso di MacBook Air. Questo rende il tablet ancora più potente rispetto alle precedenti generazioni, facendo sì che le prestazioni siano davvero le stesse di quelle del notebook. In altre parole, con iPad Pro 12.9 potrete fare qualsiasi cosa senza badare a compromessi, compromessi che in questo modello vengono del tutto rimossi grazie anche al nuovo display con tecnologia Mini LED.

Il nuovo iPad Pro 12.9, infatti, monta per la prima volta uno schermo simile a quello che troviamo sulle migliori smart TV da oltre 1.000€, che gli permette di ottenere neri profondi e una grande luminosità al tempo stesso. Come saprete, anche il comparto multimediale ha fatto passi in avanti, con la fotocamera frontale che ora gode della funzione Center Stage, che vi consentirà di rimanere sempre al centro dell’inquadratura durante le videochiamate anche qualora vi spostiate. Immancabile poi lo scanner LiDAR, che vi permetterà di vedere in modo tridimensionale tutto ciò che viene inquadrato. Come detto, iPad Pro 12.9 è il tablet per eccellenza e poterlo acquistare ad un prezzo più vantaggioso attirerà sicuramente l’attenzione di molti appassionati che cercano non solo un ottimo dispositivo di intrattenimento ma anche un prodotto capace di offrire una produttività paragonabile a quella di un notebook.

Unieuro si conferma dunque un e-commerce sul quale poter fare grandi affari e quello relativo al tablet è solo la punta dell’iceberg, quindi oltre a visionare la pagina del prodotto suggeriamo di dare un’occhiata anche a tutte le altre offerte disponibili nella sezione dedicata. Infine, vi invitiamo ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Qualora siate interessati ai buoni sconto, vi consigliamo di consultare la nostra pagina dedicata al seguente indirizzo. Buon divertimento e buono shopping!

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!