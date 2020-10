iPhone 11 e 11 Pro ora con centinaia di euro di sconto

Con iPhone 12 alle porte Apple si prepara a un altro anno ricco di successi. Ogni anno questo colosso della tecnologia rilascia prodotti dall’indubbia qualità, togliendo dal mercato alcuni prodotti delle generazioni precedenti di iPhone. Quest’anno ad avere questo destino è iPhone 11: non parliamo di un prodotto di seconda fascia, nonostante sia passato un anno dal lancio, e sicuramente può essere ancora considerato uno dei migliori smartphone in circolazione, anche in termini di rapporto qualità-prezzo. Sono molti infatti i rivenditori di tecnologia che stanno applicando sconti talvolta di centinaia di euro a questo prodotto.

Tra le offerte più interessanti per iPhone 11 c’è sicuramente quella di eGlobalCentral. Presso questo rivenditore potrete acquistare iPhone 11 nella versione da 64GB a soli 568,09€ rispetto ai 769,00€ di listino, oltre 200€ di sconto!

Anche se questo prodotto non ha probabilmente bisogno di presentazioni, vi ricordiamo che iPhone 11 ha un display da 6,1″ LCD, un chip A13 Bionic tutt’oggi tra i più potenti sul mercato e una doppia fotocamera posteriore da 12 MP. Ma il fiore all’occhiello è sicuramente l’autonomia: con iPhone 11 potrete arrivare serenamente a fine giornata e, affiancata alle ottime prestazioni di iOS 14, è sicuramente il dispositivo ideale per chi non vuole alcun tipo di preoccupazione ma utilizza assiduamente il cellulare.

