iPhone 12 Mini al prezzo più basso di sempre su eBay

Mentre ci dirigiamo verso il weekend, vi segnaliamo quelle che sono le nuove proposte in sconto di eBay che, come da tempo, si conferma uno dei migliori portali online dove effettuare i propri acquisti con serenità, sicurezza e con particolare attenzione al portafoglio. Tuttavia, prima di scoprire quali sono le occasioni imperdibili odierne, vi ricordiamo che sul portale è ancora attiva la promozione Mi Fan Festival, perfetta per coloro che sono a caccia di prodotti a marchio Xiaomi.

Detto ciò, una delle offerte più interessanti di oggi è quella relativa ad iPhone 12 Mini, l’ultimo modello prodotto da Apple, nonché il più compatto di tutta la famiglia, grazie al piccolo display da 5,4 pollici, che lo rende ad oggi probabilmente l’unica soluzione disponibile per chi cerca uno smartphone di ottimo livello ma compatto, leggero e maneggevole. La variante da 64 GB viene oggi proposta da eBay al prezzo più basso di sempre, ovvero 659,00€, con uno sconto di 40€ che si va ad aggiungere ai 140€ già offerti precedentemente da eBay, risparmiando così ben 180€.

Un’ottima occasione, quindi, per coloro che attendevano un ulteriore ribasso di iPhone 12 Mini, cosa che è avvenuta, ma lo stock è già in via di esaurimento, motivo per cui consigliamo di non indugiare troppo, per non rischiare di perdere l’occasione, anche perché non ci è dato sapere quando lo si potrà di nuovo comprare a questo prezzo. Sebbene sia compatto, vi ricordiamo che iPhone 12 Mini monta lo stesso processore dei modelli più costosi, ossia il chip Apple A14 Bionic, dandovi modo di apprezzare le prestazioni di uno dei migliori chip mobile senza la necessità di acquistare il top di gamma.

Grazie ad eBay, dunque, i fan della mela morsicata avranno l’occasione di prendere in considerazione iPhone 12 Mini ad un prezzo mai così conveniente. Chiaramente, il catalogo del portale dispone di tantissime altre offerte che vi consigliamo di scoprire sulla pagina dedicata o, se andate di fretta, nella nostra lista personalizzata in calce, dove abbiamo selezionato quelle che riteniamo essere più rilevanti. Inoltre, non dimenticate di seguirci sulle nostre pagine e di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

