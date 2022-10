Se state cercando uno smartphone super performante e in grado di assicurarvi un po’ di risparmio, rispetto al prezzo di listino, vi consigliamo di dare uno sguardo all’iPhone 13 da 256GB, disponibile su Amazon a un prezzo super vantaggioso! Per il momento, potrete portare a casa la delicatissima colorazione Azzurra al costo di soli 929,00€ invece di 1.059,00€. Una promozione davvero irripetibile per questo prodotto a marchio Apple, scontato addirittura del 12%!

L’iPhone 13 ha tutto quello di cui avete bisogno: un display Super Retina XDR da 6,1″, la fantastica Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video e un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP per foto mozzafiato. Proprio per questo motivo, trattandosi di un smartphone così interessante e disponibile a un costo davvero scontato, vi invitiamo a effettuare il vostro acquisto fintanto che è ancora in promozione!

L’iPhone 13 è caratterizzato da un design raffinato ma robusto in Ceramic Shield e il chip A15 per prestazioni fluide e super veloci su qualsiasi app o mentre state navigando sul web. Inoltre, il suo display OLED Super Retina XDR è il 28% più brillante rispetto al modello precedente, con una luminosità fino a 800 nit, perfetta per leggere i messaggi anche sotto al sole. Non meno importante, Apple ha riprogettato completamente l’architettura dello smartphone, ruotando gli obiettivi di 45 gradi per fare spazio al sistema a doppia fotocamera più evoluto e con il sensore più grande rispetto ai modelli precedenti.

Il nuovo ultra‑grandangolo è perfetto per mettere in luce più dettagli nelle zone buie delle vostre foto, in quanto è in grado di catturare il 47% di luce in più rispetto agli iPhone di generazioni passate. Se amate creare contenuti di ottima qualità, inoltre, potrete utilizzare la fantastica modalità Cinema per filmare video HDR con Dolby Vision. In questo modo avrete la possibilità di orientare l’attenzione del pubblico grazie al “rack focus”, che vi consente di spostare la messa a fuoco da un soggetto all’altro in maniera rapida e precisa.

Inoltre, potrete pagare l’articolo in ben 5 rate mensili uguali! Ma come funziona questa proposta dello store? Dovrete semplicemente selezionare l’opzione pagamento a rate, prima di aggiungere l’articolo al carrello. Al momento di finalizzazione dell’acquisto il pagamento iniziale includerà, oltre alla prima rata mensile, le spese di spedizione ove applicabili. L’importo residuo verrà quindi addebitato automaticamente sul metodo di pagamento prescelto, in rate uguali, ogni 30 giorni dalla data di spedizione.

Per utilizzare questo metodo di pagamento il tuo account deve rispettare alcuni requisiti tra cui, ad esempio, devi essere residente in Italia, il tuo account Amazon.it deve essere attivo da almeno un anno , devi avere una carta di credito o di debito valida associata al tuo account Amazon.it (non pre-pagata e con scadenza non prima di 20 giorni dopo la data di scadenza dell’ultima rata) e devi presentare una buona cronologia di pagamenti su Amazon.it.

