Se siete intenzionati ad acquistare un ottimo smartphone a un prezzo imbattibile, vi consigliamo di non farvi scappare la doppia promozione sul fantastico iPhone 13 da 128GB nella colorazione Green, disponibile su eBay solo per poco. Questo “nuovo” modello è il più raro e richiesto tra le colorazioni dello smartphone Apple, essendo tra le già accattivanti tra quelle sul mercato. Al momento, non solo è già scontato a soli 774,90€ invece di 839,00€ ma sfruttando un semplice coupon potrete ottenere un ulteriore 20% di ribasso pagandolo solo 620,00€!

Dopo aver aggiunto lo smartphone al vostro carrello, vi basterà copiare e incollare il codice MENO20ESTATE nell’apposito box, in fase di checkout. A questo punto il totale scenderà automaticamente e non vi resterà altro che pagare per portare a casa il vostro iPhone 13! Per questo, trattandosi di un prodotto top di gamma a un prezzo davvero molto scontato, vi consigliamo di non farvi scappare la promozione.

L’iPhone 13 è un dispositivo eccellente, ottimo per ogni aspetto della produttività, dalla creazione di contenuti fino alla navigazione sul web. Lo smartphone è caratterizzato da un design raffinato ma resistente grazie all’utilizzo del Ceramic Shield, sfrutta il chip A15 per prestazioni senza precedenti e possiede un sistema a doppia fotocamera per immortalare i vostri momenti nella massima qualità. Altro punto a favore del vostro acquisto il display OLED Super Retina XDR di cui è provvisto, il 28% più brillante rispetto ai modelli precedente e con una luminosità fino a 800 nit, perfetta per leggere anche sotto al sole.

Per il rivoluzionare sistema a doppia fotocamera, Apple ha completamente riprogettato l’architettura dello smartphone, ruotando gli obiettivi di 45 gradi per fargli spazio. Grazie ad esso, potrete usufruire del grandangolo più grande di sempre e anche di una nuova stabilizzazione ottica dell’immagine. Tra le modalità aggiunte, come Notte, Ritratto e Deep Fusion, c’è anche l’ottima feature Smart HDR 4, l’ideale per scattare delle foto in gruppo che riescano ad accontentare tutti! Questa modalità è stata pensata per riconoscere fino a quattro persone nella scena e, per ognuna, ottimizza automaticamente contrasto, illuminazione e tonalità della pelle.

Se siete content creator e volete provare a realizzare video professionali, invece, non potrete non sfruttare la modalità Cinema per filmare in HDR con Dolby Vision. In questo modo non solo avrete la possibilità di orientare l’attenzione del pubblico grazie al rack focus, ma creerà in automatico anche splendidi effetti di profondità effetto pellicola. Vi ricordiamo che, al momento, potrete portare a casa l’iPhone 13 con un doppio sconto applicato!

