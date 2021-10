iPhone 13 Mini già a meno di 800€ su eBay!

Dopo aver iniziato la settimana segnalandovi le offerte del giorno di Amazon, passiamo ora ad un altro portale che non smette mai di proporre ottime occasioni ai suoi iscritti. Parliamo di eBay, in particolare della sua sezione de “Gli Imperdibili“, la quale oggi si aggiorna con sconti che tengono conto degli ultimi prodotti tech arrivati sul mercato, confermandosi come uno dei migliori portali dove acquistare le ultime uscite già a prezzi inferiori rispetto a quelli originali.

In tal senso, la proposta del giorno non può che essere il nuovissimo iPhone 13 Mini, messo in rilievo anche direttamente dal portale, che lo propone subito a 795€ invece di 839€. Uno sconto che potrebbe sembrare irrisorio, ma che in realtà equivale ad un’occasione imperdibile per coloro che aspettavano il primo ribasso, avvenuto addirittura a meno di 1 mese dalla presentazione ufficiale, il che è incredibile se consideriamo il deprezzamento minimo che contraddistingue i prodotti Apple.

Come saprete, il nuovo smartphone di Apple è riuscito a fare ancora una volta un grande salto in avanti, se non tanto nel design, le cui linee rimangono grossomodo quelle tipiche dell’iPhone, sicuramente nella parte hardware. iPhone 13 Mini, infatti, gode ora del chip Apple A15 Bionic che, come afferma l’azienda, cambia letteralmente le regole del gioco, implementando funzioni mai viste finora su smartphone.

La più interessante è senza dubbio la modalità Cinema, che vi permetterà di effettuare riprese veramente cinematografiche, con messe a fuoco intelligenti e automatiche. Ad esempio, se vi capita di registrare un video con protagonisti due persone che stanno colloquiando, iPhone 13 Mini metterà a fuoco il viso della persona che in quel momento sta parlando, spostando il fuoco automaticamente sull’altro viso quando sarà l’altra persona a parlare. Una modalità geniale che, per funzionare, ha bisogno di una grande potenza di calcolo, garantita dal nuovo processore A15 Bionic.

Il display OLED di iPhone 13 Mini è ora ancora più luminoso e rimane probabilmente il migliore per chi vuole uno smartphone di fascia alta ma più compatto possibile. Ai vertici della categoria è anche il nuovo sensore grandangolare, la cui qualità non è mai stata così vicina a quello principale, permettendovi di scattare foto ampie quasi senza compromessi. Come avrete già letto, l’ultimo iPhone ha subito migliorie anche sull’autonomia, la quale ora riuscirà a portarvi a sera con ancora una buona dose di carica.

Insomma, uno smartphone che incarna tutta la qualità Apple, oggi acquistabile già a meno di 800€ grazie a eBay. Vi ricordiamo che le proposte del portale sono numerose, quindi consigliamo di visitare la pagina dedicata o di dare un’occhiata alla nostra lista prodotti personalizzata. Infine, prima di lasciarvi alla nostra piccola selezione, vi ricordiamo di seguirci ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

