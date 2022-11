A seguito del rilascio del codice sconto “REGALI22“, su eBay si sono attivate delle occasioni d’acquisto imperdibili, così vantaggiose da far pensare che potremmo non assistere a ulteriori ribassi durante il Black Friday. Il coupon lo si potrà applicare anche su una serie di prodotti Apple e tra questi vi è l’ambito iPhone 14, la cui versione da 256GB si lascerà acquistare a meno di 1.000€.

Dopo aver applicato il codice sconto, infatti, il prezzo di questo smartphone calerà a 969,90€, rendendo questa l’occasione più conveniente per chi attendeva un buon calo di prezzo sul modello base di ultima generazione, che si farà apprezzare per la sua continuità, rivelandosi un evoluzione del modello precedente.

A differenza del modello Pro, su iPhone 14 rimane infatti il notch, che integra l’ottimo e affidabile Face ID, un riconoscimento biometrico sviluppato direttamente da Apple, che permette di sbloccare lo smartphone attraverso uno scanner 3D a luce strutturata. Anche il resto del design non cambia, ma i motivi che dovrebbero spingervi ad acquistare iPhone 14 si trovano sotto al cofano, dove è stata implementata una nuova fotocamera frontale con autofocus, per selfie decisamente migliori rispetto al passato.

Rimanendo a tema multimedialità, sono stati fatti passi in avanti anche lato software, che spesso si rivela più importante dell’hardware, almeno per quanto concerne il settore mobile. La novità consiste nell’aggiunta della modalità “azione“, che fa in modo che la stabilizzazione nei video passi a un livello superiore, superando i limiti imposti dall’hardware, a testimonianza di come le ottimizzazioni software la facciano da padrone. A tal riguardo, Apple non è seconda a nessuna, e lo dimostra il suo ecosistema, che funziona sempre in modo impeccabile. Se vi piace poi l’idea di essere soccorsi senza che dobbiate essere voi a chiedere aiuto, allora avrete un motivo in più per acquistare iPhone 14, che può vantarsi di avere un sistema di rilevamento automatico degli incidenti stradali.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina eBay dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, anche perché le scorte di iPhone 14 sono limitate.

