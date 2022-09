L’iPhone 14 Pro e il Pro Max, presentati ufficialmente pochi giorni fa, saranno ufficialmente disponibili per il preorder a partire dalle 14:00 di oggi, con prezzo minimo di 1339€, sia su Unieuro, su Mediaworld. Da anni, Apple riesce a ricordarci l’importanza di cambiamenti semplici ma realizzati minuziosamente e, anche questa volta, sembra aver centrato il suo obiettivo!

Dal notch che sparisce, passando per la fotocamera ancora più potente e dettagliata fino al comodissimo display alway-on che vi garantisce comunque 24h di carica, le novità relative all’iPhone 14 Pro e Pro Max sono contenute ma sostanziali. E, in più, l’azienda ha saputo mostrarli al meglio nella sua sensazionale presentazione! Dunque, cosa attendete a preordinare il vostro modello tra le colorazioni viola scuro, argento, oro e nero siderale?

Cosa vi assicurano i nuovissimi smartphone Apple, preordinabili da oggi e disponibili effettivamente dal 16 settembre? In primis, Apple ha reimmaginato il volto di iPhone, ideando la comodissima Dynamic Island! Si tratta di una delle innovazione più interessanti del modello Pro e Pro Max, realizzata per sfruttare al meglio hardware e software allo stesso tempo. Al suo interno, infatti, verrà mostrato di tutto: la musica che state ascoltando, le chiamate FaceTime, messaggi e notifiche di ogni genere, ma non è finita qui.

Si tratta di una caratteristica pensata per espandersi in modo fluido, in modo tale da richiamare la vostra attenzione (ehi, hai una chiamata in arrivo!) e poi scomparire dopo pochi secondi. Semplice, intuitiva e, come suggerito dallo stesso nome, dinamica! In più, va valutata la straordinaria fotocamera da 48MP, ideata per non farvi scappare nemmeno un solo dettaglio negli scatti grazie al chip per smartphone più evoluto di sempre. Potrete scattare foto con poca luce fino a 3 volte migliori grazie all’ultra-grandangolo, 2 volte migliori con la fotocamera principale e fino a 2 volte migliori con il fantastico teleobiettivo.

Altrettanto importante il display always-on, che renderà la vostra schermata di blocco sempre visibile, così non dovrete nemmeno toccarla per leggere le notifiche oppure sapere che ora sia. Inoltre, quando tenete l’iPhone in tasca o a faccia in giù, il display si oscurerà autonomamente per risparmiare batteria.

Oltre a ciò, prima di lasciarvi al vostro preordine del nuovissimo iPhone 14 Pro, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

