iPhone SE a poco più di 200€ nelle offerte del giorno eBay

Manca solo un giorno all’attesissimo Prime Day di Amazon, ma gli altri e-commerce non stanno di certo a guardare. eBay infatti sembra proporre già delle offerte piuttosto interessanti su tutto il suo catalogo, con prodotti che non si limitano solo ai classici elettrodomestici e informatica in generale, ma anche abbigliamento delle migliori marche, un motivo in più per dare un’occhiata agli innumerevoli sconti.

Proposte come quella dedicata ad uno dei dispositivi più ambiti dal pubblico, ossia lo smartphone Apple iPhone SE, sono solo un esempio delle tante offerte disponibili oggi sul noto portale. Protagonista già in diverse occasioni sulle nostre pagine e oggi proposto probabilmente a uno dei prezzi più bassi mai registrati finora, l’iPhone SE può essere acquistato oggi a soli 419,99€. Come conferma la nostra recensione, si tratta di un dispositivo che vanta prestazioni da top di gamma, nonostante non sia il modello di punta di Apple. L’azienda, infatti, ha deciso di implementare al suo interno lo stesso processore del suo fratello maggiore, il A13 Bionic, che si è rivelato essere tra i chip più potenti in assoluto per un dispositivo mobile.

L’iPhone SE non solo è potente, ma è realizzato anche con materiali di alta qualità tipici dei prodotti Apple, come alluminio e vetro resistente. Inoltre, il piccolo display da 4,7 pollici lo rende molto compatto, con dimensioni decisamente inferiori rispetto a quelle che ci ha abituati il mercato negli ultimi anni e ciò lo rende lo smartphone perfetto per coloro che amano avere un modello che si tiene facilmente in mano e nella tasca dei pantaloni.

Ovviamente, eBay darà filo da torcere ad Amazon, come dimostra questa offerta, la quale non è l’unica meritevole di essere presa in considerazione, ed ecco perché suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprire tutto quello che l’immenso catalogo ci propone. Infine, non dimenticate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

