IPVanish VPN, 59% di sconto sull’abbonamento mensile grazie ai saldi estivi

L’estate è alle porte, ed anche se le vacanze al mare sono ancora lontane, c’è chi già pensa al relax, al divertimento e, soprattutto, alle offerte! IPVanish ha infatti avviato i suoi saldi estivi, con un anticipo considerevole rispetto alla concorrenza, e con offerte che vi permetteranno di risparmiare fino al 59% sulle formule di abbonamento del servizio!

Un’offerta ottima, che porta il prezzo dell’abbonamento mensile ad appena 5$ al mese, in virtù degli originali 11,99$! Un vero affare che è, per altro, solo uno dei tre disponibili. L’azienda ha infatti abbassato il prezzo di tutte le sue formule di sottoscrizione, con il prezzo dell’abbonamento trimestrale abbassato a 8,99$ e quello annuale a soli 77,99$, con un’offerta che decurta i prezzi, rispettivamente, del 25% e del 46%! E non è neanche finita qui perché, come già succede da qualche tempo, con l’abbonamento al servizio VPN arriva anche un graditissimo regalo, ovvero ben 250GB di archiviazione cloud compresi nel prezzo, disponibili grazie alla partnership con SugarSync Cloud.

Con i suoi 1.300 server sparsi in circa 60 paesi in tutto il mondo, e la possibilità di connettere contemporaneamente ben 10 dispositivi, IPVanish si è proposto – già da tempo – come uno dei migliori servizi VPN del pianeta, accaparrandosi un gran favore di pubblico ed esperti del settore grazie al suo ottimo rapporto qualità/prezzo che, oltre a garantire ottime performance in termini di velocità di connessione, si contraddistingue anche per la sua accessibilità e per le sue politiche di sicurezza. Grazie poi all’estensione del suo periodo di prova, che dai precedenti 7 giorni è passato a ben 30 giorni di servizio utilizzabile a titolo completamente gratuito, IPVanish è, oggi più che mai, un servizio VPN da scegliere ad occhi chiusi, che avevamo già annoverato tra i migliori del 2020 e che, con l’incedere dell’anno, so sta confermando come una delle scelte più sensate nell’ormai affollatissimo mercato delle VPN.

Quindi, ricapitolando, l’offerta prevede:

Offerta: 59% di sconto sull’abbonamentomensile (5$/mese) + 250 GB di spazio cloud su SugarSync Cloud

59% di sconto sull’abbonamentomensile (5$/mese) + 250 GB di spazio cloud su SugarSync Cloud Chi può attivarlo: Nuovi utenti

Nuovi utenti Scadenza: 30 giugno 2020

