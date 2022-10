Se siete alla ricerca di una soluzione che vi permetta, con un solo click e con una piccola spesa mensile, di difendere i vostri dati mentre navigate nel web, vi segnaliamo la promozione rilasciata da IPVanish, che propone la sua VPN a soli 4€ al mese, a patto che scegliate il piano annuale. Lo sconto, infatti, riguarda soltanto l’abbonamento di lungo periodo, lasciando quello mensile a prezzo pieno, ossia a 10,99€.

Capite bene che si tratta di un bel risparmio se confrontato con il prezzo pieno del piano annuale, avvalorato dal fatto che parliamo di una delle migliori VPN a cui potete iscrivervi oggi rendendo, di fatto, imperdibile questa offerta. I vantaggi nell’abbonarsi a una VPN come questa sono tanti, al punto che l’anonimato online è solo la punta dell’iceberg di questo servizio.

IPVanish, infatti, non si limita a farvi entrare nei siti non accessibili dall’Italia, con il vantaggio, ad esempio, di sbloccare e guardare film e serie TV su piattaforme di streaming come Netflix, Prime Video e Disney+, ma anche di farlo con la massima sicurezza, un fattore non garantito dalle soluzioni gratuite. Rispetto a quest’ultime, IPVanish assicura poi collegamenti sempre stabili e veloci, grazie ai potenti e numerosi server sparsi nel mondo, che non limiteranno le prestazioni della vostra connessione internet, cosa che avviene, ancora una volta, se ci si affida a una soluzione gratuita.

Tra i vantaggi nell’abbonarsi a IPVanish vi è poi la protezione verso i malware e ransomware, non sempre inclusa in una VPN, quindi avrete accesso a una sorta di servizio all-in-one di prim’ordine, che permette a questa VPN di posizionarsi un passo avanti rispetto a tante altre proposte simili. Consci della qualità offerta, l’azienda offre infine una delle garanzie più apprezzate dagli acquirenti, ossia la possibilità di recedere dal servizio entro 30 giorni dall’attivazione, metodo che potrete sfruttare anche per provare gratuitamente il servizio, testando in prima persona la bontà e la velocità della connessione.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questo sconto, con l’invito ad approfittare subito dell’offerta, visto che non ci è dato sapere quando essa terminerà, né quando tornerà disponibile.

