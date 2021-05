IPVanish VPN: meno di 3$ al mese per proteggere la tua privacy

Torniamo a parlare delle offerte del offerte dedicate al mondo delle VPN sicché, dopo l’offerta di ieri relativa alla proposta di Surfshark, con il suo eccellente sconto dell’81% sul piano di abbonamento da 24 mesi, è oggi il turno di un altro gigante della navigazione sicura, ovvero IPVanish che, in vista dell’arrivo della bella stagione, ha anticipato i suoi sconti estivi, proponendosi con una promozione che vi permetterà di risparmiare un bel po’ sui suoi piani di abbonamento annuale, sia nella formula dedicata alla sola VPN, che sul suo pacchetto che include il servizio di archiviazione online offerto da SugarSync!

Insomma, una vera e propria doppia promozione, la cui scontistica vi permetterà di risparmiare poco più di 80 dollari su ognuno dei due pacchetti, con un costo per mese (ribadiamo che parliamo dell’abbonamento annuale) di 2,62$ per il pacchetto con la sola VPN, e di 2,92$ per quello VPN+storage.

Affidabile, sicura e forte dei suoi 1.300 server sparsi in circa 60 paesi in tutto il mondo, IPVanish è tra le migliori esponenti dell’ormai vastissimo catalogo delle VPN premium, ed è uno dei pochissimi abbonamenti che vi permetterà di connettere contemporaneamente ben 10 dispositivi. Caratterizzata da un ottimo rapporto qualità/prezzo, IPVanish oltre a garantire ottime performance in termini di velocità di connessione, si contraddistingue anche per la sua accessibilità e per le sue politiche di sicurezza, inoltre, grazie al suo periodo di prova da 30 giorni di servizio utilizzabile a titolo completamente gratuito, vi permetterà persino di testare con mano l abontà del suo servizio anche se, fidatevi di noi, stiamo davvero parlando di una delle migliori VPN del 2021!

Insomma, con IPVanish vi garantirete una navigazione sicura ed efficiente, ed è per questo che vi invitiamo ad usufruire quanto prima della promozione visto che, come spesso accade, tali offerte sono a tempo determinato. Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

