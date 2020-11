iRobot Roomba 606 a meno di 200€ nelle offerte del giorno eBay

Dopo Amazon, è la volta di eBay, dal momento che anche quest’ultimo permette di acquistare i vostri prodotti preferiti a prezzi di gran lunga inferiori rispetto a quelli ufficiali, con numerosi articoli, tra cui aspirapolvere robot, televisori, elettrodomestici vari e persino abbigliamento, a cifre interessanti.

Sempre tantissime le proposte che eBay mette ogni giorno a disposizione per i suoi utenti e in questa occasione non potevamo non segnalarvi l’aspirapolvere iRobot Roomba 606, dal momento che viene venduta persino a meno di 200,00€, esattamente a 187,99€ invece di 249,99€. Certo, non è il modello di punta dell’azienda e ci sono altrettanti modelli validi che vengono proposti alla stessa cifra, ma parliamo di un dispositivo realizzato dal brand che ha saputo dare la spinta a questo mercato e che ancora oggi si conferma leader indiscusso per quanto concerne i prodotti di fascia alta.

Funzionale e all’avanguardia, l’iRobot Roomba 606 dispone di un potente motore aspirante insieme ad un filtro che trattiene le particelle di polvere più fini, ed è quindi ideale non solo per raccogliere briciole ma anche i pulviscoli più difficili, come ad esempio il pelo degli animali domestici, che solo modelli di un certo calibro riescono a farcela. Inoltre, a differenza di tanti modelli entry-level, questo robot aspirapolvere è in grado di salire sui tappeti o sui piedi di una tavola senza troppe difficoltà, un aspetto questo molto importante dato che eviterà di bloccarsi nei punti più critici, dandovi la possibilità di fare altro senza badare a lui.

Per meno di 200,00€, si tratta di un dispositivo domotico capace di sostituire senza troppi compromessi la vostra attuale aspirapolvere. Ovviamente, questo non è l’unico prodotto ad essere in offerta oggi su eBay, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina dedicata e non dimenticatevi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

