iRobot Roomba 671 al prezzo più basso di sempre su Amazon!

Roomba 671, infatti, passa dal suo prezzo originale di 313,43€, al prezzo odierno di soli 199,99€, con uno sconto applicato di oltre 100€! Un affare davvero niente male, specie considerando che si tratta di un prodotto a marchio iRobot, ovvero del principale leader di questo specifico settore di elettrodomestici e che proprio il Roomba 671 è certamente uno dei modelli più noti e venduti della casa sattunitense.

Potente e molto affidabile, Roomba 671 è dotato di sistema di navigazione iAdapt che, grazie ai suoi sensori intelligenti, è in grado di analizzare in tempo reale gli spazi domestici, adattando i propri movimenti in modo da non incappare in ostacoli o pericoli, come ad esempio le scale, per una pulizia efficiente ma, soprattutto, sicura. A ciò, si unisce poi il sensore Dirt Detect progettato dalla casa madre che, anziché far errare il robot in modo randomico – come per altro fanno molti concorrenti del mercato – permette al Roomba 671 di individuare in modo efficace le aree più sporche della casa, concentrano su di esse il lavoro di pulizia, potendo inoltre affrontare non solo qualsiasi tipo di piastrella, mattonella o parquet, ma persino i tappeti!