Proseguono le promozioni di fine anno proposte da moltissimi store, che vedono Amazon in prima linea nell’offrire migliaia di prodotti a prezzi stracciati. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato in modo esteso delle infinite idee regalo perfette da mettere sotto l’albero, mentre oggi ci concentreremo su un’offerta in particolare, che vede protagonista uno dei migliori robot aspirapolvere del mercato.

L’iRobot Roomba 971 è infatti attualmente disponibile a soli 299,99€ invece di 499,00€; si tratta di uno sconto del 40%, che vi permetterà di risparmiare ben 200,00€ su questo elettrodomestico dalla qualità incredibile! Inoltre, è disponibile l’opzione per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis, mentre la consegna potrebbe essere effettuata prima di Natale per i clienti Amazon Prime, permettendovi di riceverlo in tempo per il 25 dicembre nel caso in cui lo vogliate regalare a una persona cara.

iRobot è uno dei brand più conosciuti e amati nel settore degli aspirapolvere robot, con un’esperienza di oltre 30 anni e tantissimi prodotti di qualità altissima sul mercato. Il Roomba 971 rappresenta in pieno il valore dell’azienda, racchiudendo in sé una potenza di aspirazione elevatissima, che vi assicurerà di pulire in modo impeccabile qualsiasi superficie della casa al vostro posto.

Il robot combina infatti sensori intelligenti con un potente sistema di pulizia a tre fasi, individuando le aree più sporche della casa e aumentando la potenza di aspirazione di conseguenza. Inoltre, le spazzole multifunzione regolano la loro altezza in base alla superficie che stanno attraversando, penetrando efficacemente anche tra le setole dei tappeti. Il Roomba 971 catturerà quindi polvere, detriti e peli di animali da ogni angolo, trattenendo nel filtro ad alta efficienza fino al 99.9% dello sporco.

Infine, l’aspirapolvere robot è incredibilmente intelligente: imparerà la mappa della vostra casa, seguendo percorsi ottimizzati per una pulizia efficiente e rapida. Una volta scarico tornerà poi da solo alla base, ricaricandosi e riprendendo a pulire una volta riempita la batteria. Grazie all’app iRobot HOME, compatibile anche con i comandi vocali di Google Assistant e Amazon Alexa, potrete controllare e programmare le pulizie del Roomba 971 a distanza, decidendo quando e come attivarlo.

Insomma, il Roomba 971 di iRobot rivoluzionerà completamente il vostro modo di aspirare casa, facendovi risparmiare tempo e fatica e assicurandovi una pulizia impeccabile. Non ci resta dunque che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta, invitandovi a concludere l’acquisto il prima possibile dato che lo sconto potrebbe terminare a breve, mentre le scorte disponibili potrebbero esaurire ancor prima.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport.

