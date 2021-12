iRobot Roomba i3+: l’aspirapolvere che si svuota da solo, in sconto di 199€! Affare di Natale!

Il 23 dicembre si avvicina e, con esso, termineranno anche quelle che sono le ottime Offerte di Natale Amazon i cui sconti, come ricorderete, ci stanno accompagnando ormai dall’inizio del mese, e ci hanno già permesso di acquistare una moltitudine di prodotti a prezzi davvero scontatissimi!

In vista della fine sella promo, e soprattutto dell’arrivo imminente del Natale, diremmo allora che è il caso di dare un’occhiata alle ultime grandi offerte proposte dal portale, la cui punta di diamante di oggi è certamente lo splendido aspirapolvere robot Roomba i3+ di Roomba, il cui prezzo originale di 699,00€, è stato ribassato a 499,90€!

Stiamo parlando di un prodotto davvero eccezionale, tra gli ultimi arrivati in casa Roomba, ed in grado di svuotarsi da solo grazie ad una apposita colonnina di ricarica che svuota e ripulisce il robot automaticamente, e che richiede un’azione di svuotamento da parte vostra solo dopo circa 30 cicli di pulizia!

Roomba i3+, in sostanza, gode della medesima tecnologia che anima i più costosi modelli Roomba i7+ e Roomba s9+, con la differenza di un prezzo più accessibile e poche, ma trascurabili, funzioni in meno. Roomba i3+, infatti è, come per i suoi due “fratelli maggiori”, un robot aspirapolvere connesso e potente, capace di schivare ostacoli, tenere traccia dei suoi percorsi, ed evitare accuratamente cadute, spazi troppo angusti o oggetti fragili, il tutto grazie ad un comodo e funzionale controllo via app.

Capace anche di apprendere, ed imparare a riconoscere l’ambiente circostante, Roomba i3+ pulisce tracciando un percorso lineare che, a differenza della concorrenza, non solo evita fastidiosi intoppi, ma aumenta anche l’efficienza della pulizia, permettendo al robot di potersi concentrare sulle aree a maggiore intensità di sporco!

Detto questo, vi lasciamo direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta su Roomba i3+, ricordandovi che esso, in ogni caso, è solo uno dei tanti prodotti in sconto con le numerose (e ancora attive) Offerte di Natale del portale e, per questo, è consigliabile dare un’occhiata anche alla pagina dedicata dello store, così da consultare l’intera selezione di prodotti in promozione.

Infine, vi invitiamo ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buone feste!

Altre offerte di Natale Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!