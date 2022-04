Le faccende domestiche sono, da sempre, un’attività che può risultare tediosa e che può rubare a molti tempo ed anche energie. Per questo, negli ultimi anni il mercato è stato inondato da prodotti che fanno dell’automazione delle faccende domestiche il proprio perno, con soluzioni che spaziano dai prodotti entry level, adatti un po’ a tutte le tasche, sino ad articoli ben più tecnologici e performanti, come ad esempio lo splendido iRobot Roomba i7+.

Come intuirete, proprio quest’ultimo è al centro dell’offerta che vi proponiamo oggi e che, grazie ad Amazon, vi permetterà di acquistare questo robot aspirapolvere a 699,90€, e dunque con uno sconto del 30% rispetto al prezzo di listino di 999,00€, ottenendo così uno sconto di 299,10€. Un affare notevole, specie considerando che parliamo di un modello, tra i primi del mercato, a disporre di un sistema di svuotamento automatico, possibile grazie alla base di ricarica “Clean Base” sviluppata da iRobot, e ormai ampiamente ricopiata.

Foto generiche

iRobot Roomba i7+, dunque, si gestisce da solo: per 60 giorni l’i7+ trasferirà automaticamente lo sporco nella Clean Base, senza aver bisogno di un vostro intervento. Il materiale raccolto sarà depositato all’interno di sacchetti a 4 strati che bloccano gli allergeni, i pollini e le muffe lasciando il vostro ambiente pulito e senza odori. Questo aspirapolvere ha inoltre un sistema di pulizia localizzata, perché grazie alla tecnologia Imprint Smart Mapping è in grado di mappare e pulire ogni stanza e memorizzare quando e quali stanze vengono pulite.

Si tratta di un prodotto altamente performante, con una capacità di aspirazione 10 volte più potente della Serie 600, in grado di raccogliere sia polvere sottile e piccoli frammenti sia grossi detriti. Il suo utilizzo è consigliato soprattutto alle persone che sono costantemente a caccia di rimedi efficienti per le pulizie di casa avendo cani e/o gatti. Il prodotto è in grado infatti di muoversi in piena libertà in tutti gli spazi senza rovesciare le ciotole di cibo e acqua, e questo è possibile grazie alla presenza dei puntatori laser e al sistema di navigazione iAdapt 3.0 con Visual Localization.

Ciliegina sulla torta? Tutte le funzioni di iRobot Roomba i7+ sono gestibili dall’app iRobot HOME. Potete controllare il vostro Roomba tramite connessione al Wi-Fi dal telefono, ma anche tramite Amazon Echo, Google Home o ancora con qualsiasi telefono dotato di Google Assistant. Anche Alexa è un dispositivo a cui iRobot Roomba i7+ può essere associato: l’assistente vocale di Amazon riuscirà quindi ad interagire con Roomba, e basteranno le semplici parole “Alexa, aziona Roomba” per dare il via ai lavori!

Un prodotto di grande qualità, ideale per chi ha pochissimo tempo da dedicare alle faccende domestiche ma che non vuole rinunciare ad una casa in ordine e sempre pulita. Se eravate alla ricerca di un prodotto che vi garantisse la massima efficienza e con le funzioni che si possono monitorare anche da remoto, questa di iRobot Roomba i7+ è decisamente l’offerta che fa per voi!

