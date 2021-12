iRobot Roomba i7+: aspirapolvere robot top di gamma, scontato di 299€!

Ci avviciniamo sempre di più a Natale e le offerte proposte da Amazon continuano a essere tra le più interessanti della rete, come questa che vi presentiamo oggi su uno dei migliori aspirapolvere robot in circolazione. Parliamo del Roomba i7+ di iRobot, modello top di gamma con base svuotante, che oggi trovate scontato di ben 299€, scendendo a 699€, uno dei prezzi più bassi mai raggiunti da questo modello!

Come dicevamo poco sopra, questo i7+ è uno dei modelli top di gamma di iRobot e tra le sue caratteristiche salienti vi è indubbiamente la base svuotante, caratteristica che accompagna i modelli migliori sul mercato. Grazie a questa base di ricarica evoluta, una volta che l’aspirapolvere sarà in modalità stand-by, la polvere e lo sporco accumulati verranno automaticamente svuotati all’interno di un sacco posto nella colonnina. Questo vi permetterà di fare molti più cicli di pulizia e di svuotare la polvere senza rischiare di sporcare nuovamente in giro o di avere problemi allergici in quanto i sacchetti a 4 strati bloccano gli allergeni, i pollini e le muffe.

Ovviamente non mancano tutte le caratteristiche dei migliori aspirapolvere robot del settore come mappatura intelligente, sensori avanzati e controllo tramite app per decidere dove, come e quanto pulire. Il tutto comandabile anche tramite gli assistenti vocali di Google e Alexa. iRobot è una garanzia del settore grazie alla sua esperienza di 30 anni nel settore e sicuramente non saprà deludere le vostre aspettative.

Con uno sconto del 30% questa è sicuramente un’ottima offerta da non lasciarsi sfuggire per acquistare uno dei migliori prodotti del mercato. Un prodotto che saprà aiutarvi nella pulizia della casa come pochi altri.

