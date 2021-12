iRobot Roomba i7+: pulisce e si svuota da solo! Scontato di 300€!

Se siete alla ricerca di un prodotto di fascia alta, adatto ad automatizzare e semplificare le pulizie in casa, vi segnaliamo la promozione che fa proprio al caso vostro; parliamo di quella sull’iRobot Roomba i7, che abbiamo già trattato in passato essendo tra i migliori robot aspirapolvere presenti sul mercato, appartenenti alla gamma Roomba. Al momento Amazon vi propone uno sconto di ben 300€ sulla cifra solita di 999,00€.

Se deciderete di acquistare questo aspirapolvere di ottima fattura, in grado di rendere più rapide le pulizie da svolgere in casa su pavimenti e tappeti di ogni genere, potrete farlo a 699,00€, un ribasso importante tenendo presente che generalmente il prodotto si aggira intorno ai 1.000,00€.

Entrando nel dettaglio delle caratteristiche che rendono l’iRobot Roomba i7 un ottima scelta è fondamentale menzionare in primis lo svuotamento automatico Clean Base che permette al piccolo elettrodomestico di svuotarsi in totale autonomia grazie al contenitore raccogli-povere meccanico; già solo tramite questa feature la manutenzione da attuare sull’aspirapolvere diventa minima, così come diventa superfluo svuotare il cassetto aspiratore tra le varie pulizie.

Grazie alla tecnologia AeroForce potrete dire addio ai peli di animali sparsi per casa: le doppie spazzole in gomma multi-superficie e la potenza d’aspirazione da top di gamma non lasciano scampo alla sporcizia in giro per casa, sia su pavimenti sia su tappeti. Per garantire un lavoro eccellente l’iRobot Roomba i7 memorizza la planimetria di ogni stanza tramite il sistema Imprint Smart Mapping, permettendovi di scegliere quale stanza andare a pulire più in profondità grazie all’applicazione iRobot Home, disponibile per iOS e Android.

