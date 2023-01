Se volete sfruttare al meglio il periodo di saldi per portare a casa capi d’abbigliamento sportivo da indossare durante questo periodo invernale, disponibili a prezzi super vantaggiosi, vi consigliamo di accedere anticipatamente ai saldi disponibili da Foot Locker. Nell’apposita sezione creata dallo store, potrete acquistare prodotti scontati anche fino al 50% ma entro e non oltre questa sera! Lo step fondamentale per poter accedere a questi saldi, è diventare un membro FLX iscrivendovi direttamente, e gratuitamente, dalla pagina Foot Locker.

I brand che aderiscono a questa iniziativa sono tantissimi, tutto l’anno: Jordan, Adidas, Nike, Puma, UGG e molti altri ancora, a vostra disposizioni a prezzi folli e con anticipo solo per voi, in modo tale da assicurarvi l’acquisto anche quando le unità a disposizione sono poche. Si tratta di ribassi assolutamente imperdibili che vi consigliamo di sfruttare nei prossimi giorni, prima che i prezzi tornino a salire!

Cosa è Foot Loocker FLX e perché dovreste iscrivervi? In primis perché, accedendo per la prima volta e godendo dei primi saldi in anticipo rispetto agli altri utenti, otterrete fin da subito 1.000 XPoints di benvenuto e la spedizione gratuita sui vostri acquisti. In più, ogni 1€ che acquisterete verrà convertito automaticamente in 100 XPoints, da riscattare facilmente attraverso ricompense, ribassi ed esperienze uniche sullo shop online.

Partendo dal Livello X1, infatti, avrete la possibilità di accedere a eventi riservati solo ai membri FLX e addirittura fantastici regali di compleanno! Una volta arrivati al livello X2, ovvero raggiungendo un totale di 30.000 XPoints, avrete tutti i vantaggi del primo livello con tanto di accesso a prodotti esclusivi ed eventi Premium. Infine, con X3, ovvero da 50.000 punti a salire, potrete prendere parte a super ribassi a cui partecipare solo su invito e dei fantastici omaggi da non farsi scappare!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Foot Locker dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi questi articoli prima che le unità vadano esaurite o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

