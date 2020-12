Iscriviti a Now TV: cinema e intrattenimento a soli 3€ per il primo mese!

Mentre siete tutti indaffarati nel cercare quello che potrebbe essere il regalo di Natale ideale da regalare ai vostri cari, vi segnaliamo che NOW TV ha appena riproposto una delle sue più intriganti promozioni dedicate ai nuovi iscritti, in quella che è certamente una bella occasione per testare un servizio streaming che può contare su di un catalogo davvero invidiabile, sia in termini di film che di serie tv.

Proprio i due pacchetti del servizio, ovvero Cinema ed Eneternatinment, sono dunque al centro di questa nuova tornata promozionale, grazie al quale, fino al 31 marzo 2021, potrete sottoscrivere un abbonamento della durata di un mese al prezzo imperdibile di soli 3€, invece dei canonici 14,99€ necessari per la sottoscrizione ai due piani di visione. Come infatti saprete, a differenza della concorrenza, NOW TV si propone con un servizio di abbonamento a pacchetti, in modo del tutto simile a quanto succede per suo “fratello maggiore”, ovvero Sky, di cui NOW TV rappresenta una costola più “easy”, meno dispendiosa, e dedicata a chi proprio non ha voglia di pagare un abbonamento come quello di Sky a vita. Il servizio in streaming, infatti, si propone con la possibilità di sottoscrivere solo uno o più dei pacchetti disponibili, ovvero: Cinema, Entertainment (che comprende le serie TV), Sport e Kids.

Ovviamente, trattandosi di un servizio Sky, il vantaggio di NOW TV è quello di godere di tutte le prime visioni e le anteprime Sky su film e serie TV, oltre che l’accesso ai contenuti che il gigante dell’intrattenimento crea internamente, come Gomorra, The New Pope, Yellowstone o la recentissima Romulus, con in più la possibilità di fruire anche di alcuni dei canali Sky in diretta ed inclusi nei vari pacchetti!

Non c’è limitazione sui contenuti, non ci sono embarghi, ed ogni novità è presente contemporaneamente alla messa in onda su Sky, con anche la relativa possibilità di guardare direttamente alcuni canali in diretta. Sostanzialmente con NOW TV, si può usufruire di una versione più in piccolo e on demand dell’offerta Sky, con la differenza principale relativa ai canali dal vivo effettivamente visionabili (quelli di Sky sono centinaia, quelli di Now Tv circa una decina per pacchetto). Oltre a ciò, sussiste anche il grande vantaggio di non dover disporre di parabola o di una connessione in fibra particolarmente performante, cosa che invece è richiesta dalla restante offerta digitale di Sky.

Insomma, grazie a questa eccezionale offerta, avrete la possibilità di ottenere un mese di visione dei pacchetti Cinema e Entertainment ad un prezzo davvero sbalorditivo: appena 3 euro, per quella che è una promozione riservata però ai soli nuovi clienti del servizio. Infine va sottolineato che, come per ogni altro servizio in streaming, l’abbonamento NOW TV può essere disdetto in qualunque momento, così come sarà possibile disattivare il rinnovo automatico di uno o di entrambi i Pass inclusi nell’offerta almeno 24 ore prima della fine del periodo di visione. Perché non provare?

N.B. L’offerta è attivabile fino al 31 marzo 2021 e riservata ai nuovi clienti. L’offerta dà diritto all’attivazione contestuale dei Pass Cinema e Entertainment a 3€ per il primo mese anziché 14,99€. Al termine del primo mese i Pass inclusi nell’offerta si rinnoveranno automaticamente a 14,99€/mese.

» Clicca qui per sottoscrivere il tuo abbonamento a NOW TV a soli 3€ «

