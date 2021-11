Iscriviti ad Amazon Prime Student e ottieni 5€ da usare al Black Friday!

Amazon ha confezionato l’ennesima iniziativa preparatoria al Black Friday 2021, questa volta rivolta a tutti coloro che sono attualmente iscritti all’Università. Infatti, iscrivendosi al servizio di Amazon Prime Student otterrete un buono sconto di 5,00€, cumulabile con altre offerte, al vostro primo acquisto come membri Prime. In questo articolo, dunque, vi spieghiamo i punti di forza dell’abbonamento e come iscriversi ufficialmente.

Amazon Prime Student rappresenta una formula d’abbonamento alternativa al servizio Amazon Prime. Nella fattispecie, questa offerta è riservata solo ed esclusivamente agli studenti universitari che, al prezzo di 18,00€ l’anno anziché 36,00€, avranno accesso a tutti i vantaggi di Amazon Prime, come nel caso della spedizione veloce gratuita su tutti gli ordini, l’accesso ad Amazon Prime Video e ad altri servizi.

Ricapitolando, grazie ad Amazon Prime Student, dunque, gli studenti saranno in grado di accedere a tutti i vantaggi del servizio premium del colosso statunitense, potendo anche testarlo grazie ad una prova gratuita della durata di 90 giorni. Al termine del periodo gratuito, sarà possibile proseguire l’abbonamento al costo mensile di 18 euro, come spiegato nel paragrafo precedente.

Per poter ottenere il codice sconto da utilizzare al Black Friday 2021 è necessario, innanzitutto, iscriversi al servizio al seguente indirizzo. Successivamente, bisogna selezionare un prodotto che si addice alle vostre esigenze e inserirlo direttamente al carrello per l’acquisizione. Durante il processo, vi basterà inserire il codice “BFSTUDENT” per approfittare appunto dello sconto di 5€. Vi consigliamo di affrettarvi, dato che l’offerta è valida fino al 29 novembre 2021.

Termini e condizioni

Offerta valida dal 08/11/2021 al 29/11/2021, entrambi inclusi. Applicabile solo ai prodotti venduti da Amazon. Sono esclusi i prodotti venduti da terzi nel Marketplace o su qualsiasi altro sito Web accessibile tramite www.amazon.it.

Offerta limitata a un ordine per cliente.

Il beneficio massimo che puoi ottenere da questa offerta non può superare i 5 euro.

Soggetto alle Condizioni d’uso dei codici promozionali.

Il regolamento completo al seguente indirizzo.

