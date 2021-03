Iscriviti ad Audible, i primi 30 giorni sono gratuiti ed ottieni un buono di 10€!

Vi abbiamo già proposto quelle che sono le prime (e ottime) offerte Amazon dedicate alla primavera, con sconti che, come avrete visto, interessano buona parte dei principali dispositivi Amazon Echo. Ebbene, con la news che state leggendo, vi segnaliamo anche il ritorno di una promozione pensata a tutti gli appassionati di audiolibri e affini, visto che su Amazon ha appena preso il via una nuova offerta dedicata al servizio di audiolibri Audible, grazie alla cui sottoscrizione è possibile ricevere un buono da 10 euro da poter spendere su Amazon. Specifichiamo che tale buono può essere ottenuto solo pagando almeno un mese di abbonamento al servizio, il cui costo è di 9,99€.

Si tratta di un’offerta davvero ottima, specie perché, a differenza di proposte simili e passate, quest’offerta non è esclusiva per i clienti Prime, ma è sottoscrivibile anche da chi non abbonato al servizio Amazon a patto, ovviamente, che non abbiate già usufruito di alcun periodo di prova precedentemente propostovi dal servizio.

Data la natura straordinaria dell’offerta, questa nuova promo Audible avrete davvero poco tempo per approfittare dell’offerta, visto che essa scadrà già alle 23:59 del 31 marzo 2021, mentre perciò che concerne il buono, esso sarà utilizzabile fino alle ore 23:59 del 31 maggio 2021, e verrà accreditato entro 5 giorni dall’attivazione e sarà utilizzabile su ordini di valore uguale o superiore a 20€ escluse spese di spedizione, accessori o confezioni regalo.

Al termine della prova gratuita, potrete quindi decidere di annullare l’abbonamento Audible o di continuare ad utilizzarlo per almeno un mese, così da ottenere il buono promesso e pagando il prezzo standard di 9,99€. Ovviamente, non si è vincolati a sottoscrivere un abbonamento per tutti i 12 mesi in quanto il pagamento di Audible è mensile e la sottoscrizione, come per il servizio Amazon Prime, può essere disdetta quando si vuole e senza costi aggiuntivi.

N.B. Questa promozione Amazon non è disponibile per tutti i clienti e non è chiaro il criterio di selezione da parte del portale, segnaliamo pertanto che, qualora non visualizziate la pagina della promozione così come mostrata in questo articolo, potreste non essere idonei a sottoscrivere l’offerta. Termini e condizioni a questo indirizzo.

Insomma, se siete appassionati di letteratura (e non solo) e volete provare uno dei migliori servizi del settore, questa promozione è quello che fa per voi, ben chiaro che le offerte della rete sono ancora tantissime, ed ecco perché vi suggeriamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping e buon ascolto!

