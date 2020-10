Iscriviti ad Audible, i primi 30 giorni sono gratuiti ed ottieni un buono di 5€ se sei utente Prime

Nell’attesa che arrivino i giorni di ottobre dedicati agli Amazon Prime Days, vi segnaliamo un’altra ottima offerta che riguarda gli utenti Amazon Prime, e relativa il servizio di audiolibri Audible, grazie alla cui sottoscrizione è possibile ricevere un buono da 5 euro da poter spendere su Amazon! L’offerta è in esclusiva per i clienti Amazon Prime e non richiede altro che la sottoscrizione al servizio il cui mese, per altro, sarà gratuito qualora non abbiate già usufruito di alcun periodo di prova precedentemente propostovi dal servizio.

La promozione sarà valida fino alle ore 23:59 del 12 ottobre 2020 per i clienti Amazon Prime che si iscrivono ad Audible durante il periodo promozionale, mentre perciò che concerne il buono, esso sarà utilizzabile fino alle ore 23:59 del 30 novembre 2020, e verrà accreditato entro 5 giorni dall’attivazione e sarà utilizzabile su ordini di valore uguale o superiore a 20€ escluse spese di spedizione, accessori o confezioni regalo.

Qualora poi, alla fine della prova, deciderete di sottoscrivere un abbonamento Audible, questa ottima promozione vi darà automaticamente diritto ad uno sconto del 20% sulla sottoscrizione annuale al servizio, ciò significa che pagherete i primi 12 mesi a soli 7,99€ invece di 9,99€. Al tredicesimo mese il costo mensile tornerà poi quello standard di 9,99€.

Va infine specificato che non si è vincolati a sottoscrivere un abbonamento per tutti i 12 mesi in quanto il pagamento di Audible è mensile e la sottoscrizione, come per il servizio Amazon Prime, può essere disdetta quando si vuole e senza costi aggiuntivi.

N.B. Il buono ricevuto sarà valido esclusivamente su prodotti venduti e spediti da Amazon.

