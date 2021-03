It Takes Two: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Il prossimo 26 marzo arriverà nei negozi It Takes Two, nuova avventura dalla forte impronte cooperativa dai creatori di A Way Out. Pensato proprio per essere giocato in compagnia di un amico, It Takes Two promette di regalarci una storia piena d’avventura in compagnia di Cody and May, una particolare coppia trasformata in bambole da una misteriosa magia.

Un titolo che potete prenotare già da ora, per assicurarvene una copia fin dal giorno di lancio a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

It Takes Two sembra avere tutte le carte in regola per superare il già di per se ottimo titolo d’esordio di Hazelight, ossia A Way Out. Come riporta anche la nostra anteprima del gioco, infatti: “It Takes Two ci ha fatto innamorare ancora una volta, e se quello che abbiamo provato non è che l’antipasto, non dubitiamo che il prodotto completo sarà il secondo capolavoro targato Hazelight”.

Nell’attesa del 26 marzo, non c’è quindi modo migliore per ingannare l’attesa che prenotando It Takes Two al miglior prezzo sul mercato.

