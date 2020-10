JBL Flip 5 a meno di 100€ nel Solo per oggi Mediaworld

È appena iniziata l’ultima settimana del mese e siamo sicuri che non vedete l’ora di scoprire le offerte che caratterizzeranno questi ultimi giorni di ottobre. Iniziamo proponendovi le offerte del giorno di Mediaworld, l’iniziativa che ci è ormai familiare e che permette di acquistare una selezione di prodotti a prezzi ben inferiori rispetto agli originali, tra cui spiccano gli immancabili elettrodomestici per la casa, così come alcuni dispositivi più richiesti, come smartphone e smart TV.

Articoli che spaziano ancora una volta tra più categorie, inclusa quella dedicata agli altoparlanti portatili, dove spicca senza dubbio l’ottima cassa bluetooth JBL Flip 5, l’ultimo modello entry-level del noto brand esperto in dispositivi audio. Entry-level nel nome ma non nelle prestazioni, dato che parliamo di uno speaker che ha saputo fare scuola e che ha spinto numerosi altri brand a proporre prodotti simili, spesso senza riuscire ad eguagliare le prestazioni del modello originale, almeno non su questa fascia di prezzo.

Proposto a soli 89,99€ invece dei soliti 129,99€, il JBL Flip 5 è un altoparlante bluetooth dalle piccole dimensioni ma che dispone di una potenza capace di garantire un volume decisamente alto, anche se ascoltato a diverse decine di metri di distanza. Volume che viene accompagnato da una qualità audio che possiamo ritenere quasi in alta definizione, dal momento che qualsiasi genere musicale viene riprodotto nei minimi particolari con la massima chiarezza e senza distorsioni. Sia le frequenze alte che basse coprono quasi tutto lo spettro sonoro e sono proprio quest’ultime che riescono a fare la differenza rispetto a tanti altri modelli simili, offrendo un basso naturale e preciso che non ci si aspetterebbe da un design così compatto.

Impermeabile e con un’ottima autonomia, il JBL Flip 5 è perfetto anche se abbinato al vostro Amazon Echo Dot, dato che riuscirà a offrire prestazioni più che raddoppiate rispetto al dispositivo Amazon. Questo però non è l’unico ad essere presente in offerta tra le occasioni Mediaworld di oggi, motivo per cui suggeriamo di visitare la pagina dedicata per scoprire cosa propone il catalogo. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

