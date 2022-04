Se siete alla ricerca di uno speaker Bluetooth che sia impermeabile, ma che abbia una qualità del suono al di sopra della media, allora vi suggeriamo di dare un’occhiata a questa offerta Amazon, perché ha come protagonista uno dei migliori prodotti del mercato!

Sul portale, infatti, è in sconto 22% l’ottimo JBL Flip Essential, uno speaker Bluetooth altamente impermeabile, che dagli originali 84,99€ è oggi in sconto a soli 65,88€! Un prezzo ottimo per quello che, senza alcun dubbio, è un prodotto non solo utile ma anche dall’ottimo design.

JBL Flip Essential è uno speaker compatto ma potente, pensato per essere il protagonista di gite fuori porta, giornate al mare o semplici scampagnate. Il merito non è solo della sua eccezionale portabilità, ma anche della sua potenza, giacché parliamo di uno speaker da ben 16 Watt, con un sistema di amplificazione dei bassi davvero ottimo, e che rende il suono godibile anche in spazi aperti.

Realizzato con materiali solidi e impermeabili, Flip Essential è rivestito in tessuto, il che gli conferisce un aspetto piacevole e accattivante. Al netto di questa accortezza nel design, questo speaker JBL è, come detto, impermeabile e certificato IPX7, tanto che può essere persino immerso in acqua!

Dotato di una batteria da 3000 mAh, Flip Essential è in grado di garantire fino a 10 ore di riproduzione continuativa, e grazie ai suoi eccellenti materiali ed alla qualità consolidata del brand JBL è, a nostro giudizio, un acquisto davvero ideale in vista delle feste pasquali o, perché no, in prospettiva della stagione estiva.

Insomma, JBL Flip Essential è un articolo davvero consigliato, anche al netto dell’affollato panorama degli speaker senza fili, per questo vi suggeriamo di effettuare subito il vostro acquisto, prima che Amazon riporti il prodotto al suo prezzo originale.

