JBL Quantum One: cuffie da gaming al top in sconto del 40%!

Come saprete, JBL è sinonimo di audio di alta qualità ma forse in pochi sanno che il noto brand statunitense offre anche diverse soluzioni da gaming, oltre ad altoparlanti bluetooth, soundbar e sistemi per l’home cinema. A spiccare in ambito videoludico sono le JBL Quantum One, cuffie da gaming dotate di cavo che ora vengono proposte da Amazon ad un prezzo davvero basso. Se arrotondato, parliamo di un risparmio di 100€, un crollo del 40% che vi permetterà di acquistare queste ottime cuffie a 149,99€ invece di 249,00€.

Si tratta di un prodotto che viene proposto in offerta molto raramente e le statistiche passate mostrano che lo sconto tende a durare molto poco su questo specifico modello, a dimostrazione di come il pubblico non intende lasciarsele sfuggire a questo prezzo. Se consideriamo poi il periodo natalizio, capite bene che questa offerta che riguarda le ottime JBL Quantum One potrebbe durare ancora di meno, forse poche ore, motivo per cui suggeriamo di fiondarvi subito sulla pagina del prodotto e aggiungerlo al carrello.

Come detto, JBL è esperta nel campo audio e sa bene il ruolo che copre quest’ultimo nel campo videoludico, dove effetti audio e rumori di ogni genere la fanno da padrone. Servono dunque driver capaci di riprodurre accuratamente ogni frequenza sonora, con volumi equilibrati a partire dalle basse frequenze fino a quelle alte. Ebbene, le JBL Quantum One vi garantiranno proprio questo ma, a differenza di altre soluzioni, vantano quello che JBL chiama Quantum Sphere 360.

In parole povere, si tratta di head tracking, una tecnologia che vi permetterà di ascoltare una sorta di suono binaurale con una spazialità incredibile che si adatta al movimento della testa. Qui si vede tutta l’esperienza e le accortezze che il brand ha deciso di inserire nelle JBL Quantum One, dal momento che nella confezione troverete un microfono di calibrazione, che dovrete inserire in entrambe le orecchie prima di utilizzare le cuffie. Come è facile intuire, questo microfono ha lo scopo di calibrare alla perfezione il Quantum Sphere 360 il quale, tuttavia, darà il suo meglio solo su PC. Su questa piattaforma potrete poi installare il software dedicato, che vi consentirà di personalizzare altri aspetti del suono.

Ad ogni modo, le JBL Quantum One sono compatibili con tutte le console e integrano un microfono di alta qualità con cancellazione attiva del rumore. Insomma, parliamo di cuffie in grado di stupirvi non solo per la qualità audio, ma anche e soprattutto per il realismo che riusciranno a restituirvi. Come detto, offrono il meglio se connesse al PC, ma siamo sicuri che anche coloro i quali giocano su Xbox o PlayStation rimarranno soddisfatti da queste cuffie a marchio JBL.

