Jedi Interceptor di Ahsoka: volo LEGO per la galassia lontana lontana!

Se sei un fan di Star Wars o conosci un appassionato della saga, il set LEGO Jedi Interceptor di Ahsoka è un acquisto imperdibile. Questo straordinario set non solo cattura l'essenza delle avventure della serie "Le Guerre dei Cloni," ma offre anche ore di divertimento creativo e costruttivo. Con un prezzo scontato di 38,24€, è ideale dai 8 anni in su, ma anche gli adulti fan di Star Wars apprezzeranno la qualità e i dettagli del modello. Lo sconto di oggi è dell'11% sul costo originale dei 42,74€, quindi è il momento perfetto per fare un buon affare.

Set LEGO Jedi Interceptor di Ahsoka, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Jedi Interceptor di Ahsoka include 290 pezzi che permettono di costruire un emozionante starfighter completo di cabina di pilotaggio apribile per Ahsoka Tano, spazio per il droide R7-A7, ali regolabili, due shooter a molla e alloggiamento per le spade laser. Questo livello di dettaglio rende l'interceptor perfetto sia per il gioco che per l'esposizione.

Il set include due minifigure LEGO di personaggi amatissimi: Ahsoka Tano con due spade laser verdi e Anakin Skywalker con una spada laser blu. Inoltre, il droide R7-A7 aggiunge un ulteriore tocco di autenticità alle tue avventure. Queste minifigure non solo arricchiscono il gioco, ma sono anche un valore aggiunto per i collezionisti.

Il set LEGO Jedi Interceptor di Ahsoka che combina divertimento, educazione e collezionismo in un unico pacchetto. Con dettagli curati, minifigure iconiche e un prezzo imbattibile, è il regalo perfetto per i fan di Star Wars di tutte le età. Non perdere questa occasione speciale: acquista il tuo set e inizia a vivere le avventure nell'universo di Star Wars con Ahsoka e Anakin. Oggi è in offerta a 38,24€ invece di 42,74€.

Vedi offerta su Amazon