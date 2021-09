Just Dance 2022: dove acquistarlo al miglior prezzo

Come ogni anno, anche questa volta arriverà nei negozi puntuale come un orologio svizzero il nuovo episodio di Just Dance, pronto come sempre a conquistare schiere di fan. Just Dance 2022, questo il nome completo dell’ultimo episodio della celebre saga, sbarcherà infatti su Xbox, PS4, PS5 e Nintendo Switch il prossimo 4 novembre. Ancora qualche mese ci separa ancora da Just Dance 2022, con l’attesa che può fortunatamente essere ingannata prenotando il titolo a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Just Dance 2022 includerà al suo interno ben 40 brani, tra cui “Level Up” di Ciara, “Believer” degli Imagine Dragons e molti altri ancora. Un elenco particolarmente nutrito, che potrà essere ulteriormente espanso dai fan più accaniti del gioco grazie all’abbonamento a Just Dance Unlimited, che porterà il numero totale dei brani a oltre 700. Non male, vero?

Qualunque sia la versione da voi desiderata di Just Dance 2022, potete trovare di seguito le migliori offerte attualmente disponibili sul mercato per il preordine dell’atteso titolo di Ubisoft.

