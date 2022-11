Se siete fan del ballo e della musica con ogni probabilità conoscerete Just Dance, ossia la celebre serie di videogiochi di Ubisoft che ogni anno sa divertire milioni di giocatori. Un appuntamento per molti ormai fisso, con l’ultimo episodio della saga, Just Dance 2023, che è sbarcato negli ultimi giorni nei negozi e contiene tracce di artisti e gruppi conosciutissimi come Sangiovanni, BTS e Dua Lipa. Un titolo quindi recente ma che è comunque possibile fin da ora recuperare a un super prezzo con oltre il 30% di sconto su Amazon. Non male, vero?

Oltre che nuove canzoni, Just Dance 2023 porta diversi miglioramenti a quella che è la saga. Finalmente fanno il suo esordio infatti la modalità multigiocatore online, in cui è possibile sfidare fino a 5 amici, e le esperienze personalizzate, ossia delle sessioni create su misura del singolo giocatore e delle sue abilità di ballo. Completa il tutto un’interfaccia utente rivista, ancor più intuitiva e accattivante a livello grafico.

A rendere il tutto più interessante è che acquistando Just Dance 2023 su Amazon, oltre a ottenere un cospicuo sconto, si riceveranno anche numerosi contenuti bonus. Un set di spille unico, un anello da smartphone e, infine, dei gommini per i Joy-Con di Nintendo Switch: questo quello che otterrete infatti insieme al gioco, il tutto ovviamente a prezzo super scontato.

Oltre alla possibilità di acquistare Just Dance 2023 con oltre il 30% di sconto su Amazon, esistono anche molte altre offerte in circolazione. Per non perdervene neanche una vi rimandiamo ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte. In essi troverete informazioni sempre aggiornate su tutte le migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Seguendo comodamente il link qui sotto, invece, potete trovare il divertentissimo e celebre titolo già a prezzo di saldo su Amazon.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!