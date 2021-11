Kaspersky, metà prezzo su tutti gli antivirus per il Black Friday

Se desiderate acquistare un software antivirus capace di offrire una solida protezione da virus, malware e attacchi informatici, allora la promozione di Kaspersky per il Black Friday 2021 potrebbe fare proprio al vostro caso. Infatti, il portale della nota società di sicurezza informatica permette di acquistare i migliori software ad un prezzo shock!

I software di Kaspersky sono stati progettati per offrire diversi livelli di sicurezza, con la possibilità di estendere la copertura fino a dieci dispositivi contemporaneamente. Chiaramente, è possibile coprire congiuntamente sia computer che dispositivi mobile, attraverso i più sofisticati sistemi attualmente in circolazione.

Le esigenze sono diverse per ciascun utente, ma il nostro consiglio è quello di tutelarvi a 360 gradi, prendendo in considerazione l’acquisto del software Total Security dato che, con soli 29,99€ all’anno, potrete dotare i vostri dispositivi della più alta sicurezza offerta dalla nota azienda di sicurezza informatica. Tra le specifiche troviamo il blocco per i contenuti inappropriati, il localizzatore GPS e altre funzionalità per PC, Mac e dispositivi mobile.

Con questo software, attacchi di phishing e simili non saranno assolutamente più un problema, così come non dovrete più generare e salvare le password, dal momento che sarà il software della gestione delle stesse, mantenendo i vostri dati sempre al sicuro. Le funzionalità dell’antivirus sono davvero molte, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale, così da poter guardare tutte le migliori soluzioni di Kaspersky!

