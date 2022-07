L’estate è orai arrivata e, con essa, torna anche la voglia di viaggiare e di spendersi in attività all’aria aperta, specie se in correlazione all’acqua. Largo dunque ai parchi acquatici, alle giornate in spiaggia e, perché no, alle escursioni in kayak, attività sempre più amata, sia in mare, che in lago o nei fiumi.

Certo, acquistare un kayak non è proprio alla portata di tutti, ed è per questo che conviene, il più delle volte, rivolgersi al mondo dei prodotti gonfiabili, ovvero kayak realizzati in plastica rigida e resistente, che possono essere gonfiati alla bisogna e che, ovviamente, sono più convenienti in termini di prezzo d’acquisto.

Se l’idea vi intriga, allora vi farà piacere sapere che, attualmente, è in sconto su Amazon un ottimo kayak gonfiabile a marchio Cressi, venduto dal portale con uno sconto di oltre 200 euro, e per questo acquistabile a soli 292,49€, in virtù degli originali 499,99€.

Un prezzo certamente più conveniente rispetto alle soluzioni tradizionali e rigide, senza contare la comodità di poter portare questo kayak più comodamente in viaggio, giacché una volta sgonfio può essere piegato e accuratamente conservato nello spazio di una piccola valigia.

Realizzato con un sistema a tripla camera, che rende il gonfiaggio meno faticoso e più semplice, il kayak modello Namaka è lungo circa 2 metri e mezzo, dispone di sedili regolabili per il massimo della comodità, ed è interamente realizzato in un materiali resistenti e antistrappo che, previa la giusta cura e manutenzione, vi permetteranno di utilizzarlo per molti anni a venire.

Dotato di un ampio kit di accessori tra cui, ovviamente, una doppia pagaia montabile, ha protezioni a prua e poppa, ed un fondo rinforzato con strato protettivo anti abrasione, così che non subisca danni nel ritorno a riva.

Pronto all’uso, e disponibile in una splendida colorazione in rosso, nero e bianco, questo kayak potrebbe diventare l’alleato ideale per un’estate all’insegna del divertimento, ed il prezzo qui proposto è certamente molto, ma molto appetibile, vista la media del mercato. Per questo, vi suggeriamo caldamente di non indugiare oltre, e ad acquistare subito questo splendido prodotto, visitando la pagina Amazon dedicata alla promozione prima che, prevedibilmente, l’offerta si esaurisca.

