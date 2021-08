Kenwood, Braun, Rowenta e non solo: sconti folli fino al 60% su Amazon!

Dopo avervi proposto quelle che sono le migliori offerte di questa ultima settimana piena di agosto su Amazon, vi segnaliamo ora anche un’altra succulenta promozione che, probabilmente non per molto, vi darà la possibilità di acquistare tantissimi prodotti per la casa e la cucina a prezzo scontatissimo, includendo una selezione di articoli da parte di marchi come Kenwood, Braun, Rowenta e non solo!

Si tratta di un’occasione ottima, non solo perché parliamo di sconti che possono arrivare anche al 60%, ma anche perché gli articoli inclusi spaziano tra le proposte più comuni, come ferri da stiro e piccoli frullatori, sino a prodotti ben più importanti, tanto nel prezzo quanto nelle prestazioni, come ad esempio la straordinaria impastatrice planetaria Kenwood KMX750RD, generalmente venduta a ben 400€, e oggi in sconto a soli 249,99€, ovvero con uno sconto applicato del 38%!

Colorata ed accattivante, la Kenwood KMX750RD è un’impastatrice compatta ed efficiente, che può contare su di una potenza di ben 1000 W, risultando perfetta per ogni lavorazione, anche se alle prese con impasti particolarmente compatti e robusti, e con una capienza massima di ben 5 litri, contenuti nella sua ampia e resistente ciotola in acciaio. Adatta a lavorare sia ingredienti umidi che secchi, dispone di ben tre velocità di lavorazione, e di altrettanti ganci di miscelazione, oltre ad essere compatibile con oltre 20 accessori a marchio Kenwood, configurandosi come uno strumento ideale tanto per gli amatori della cucina, tanto per chi ha ambizioni decisamente professionali.

Stiamo quindi parlando di un prodotto di altissimo livello che, in sconto a meno di 250 euro, rappresenta certamente uno dei migliori affari di questa giornata, ben chiaro che essa è comunque solo una tra le innumerevoli proposte in sconto disponibili in questa nuova tornata promozionale di Amazon, motivo per cui vi invitiamo a consultare non solo la nostra ampia selezione di prodotti consigliati, ma anche e soprattutto la pagina che Amazon ha dedicato all’iniziativa.

