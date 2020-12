Kids’ Wish List: -15% sul tuo primo acquisto su Amazon

Vi segnaliamo che su Amazon ha preso il via una nuova iniziativa che vi permetterà di ricevere un 15% di sconto sugli acquisti effettuati attraverso una Kids’ Wish List, entro il 7 dicembre. Partecipare a questa iniziativa è molto semplice, una volta selezionati i prodotti per almeno 20€ di spesa da una Kids’ Wish List, basta inserire in fase di checkout il codice KWL15 per ricevere subito lo sconto sul carrello. Questa grande iniziativa di Amazon è un’ottima occasione da sfruttare in questi primi giorni di dicembre, soprattutto se si vuole iniziare a fare i regali di Natale per i più piccoli, quindi affrettatevi!

Per poter utilizzare il codice sconto sui prodotti nel carrello non possono esser inclusi articoli come i videogiochi, prodotti digitali, libri ed ebook, ed inoltre l’utilizzo di questa promozione è limitato ad una sola volta per account ed è necessario non utilizzare la modalità di acquisto 1-Click ma eseguire la tipica procedura d’acquisto attraverso il carrello. Per maggiori informazioni e sui termini dell’iniziativa, vi rimandiamo comunque alle condizioni d’uso di Amazon.

Le Kids’ wish List, vi ricordiamo, sono le liste che si possono effettuare presso questa pagina, dove i bambini possono sfogliare una grande selezione di prodotti proposta da Amazon, in tutta sicurezza e realizzare la lista dei regali che desiderano in modo da coinvolgerli e divertirli. Questa lista poi può esser condivisa con amici e familiari, in modo da poter esser consultata da tutti e realizzare il regalo perfetto per ogni occasione come Natale o compleanni.

Visto che si tratta di una super occasione questa proposta da Amazon, il nostro consiglio è quello di visitare la pagina dell'iniziativa per poter sfruttare l'offerta ed ottenere lo sconto prima del 7 dicembre.

