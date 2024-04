Super OFFERTA su Kindle Paperwhite 16GB! (-18%)

Kindle Paperwhite è l'ideale per gli amanti della lettura che amano leggere i propri libri ovunque si trovino, al parco o durante un viaggio in treno. Con uno schermo da 6,8’’ a prova di riflesso e la possibilità di regolare la tonalità della luce da bianco ad ambra, permette di leggere in ogni condizione di luce come se si avesse in mano un libro cartaceo. Resistente all’acqua (IPX8), è perfetto per rilassarsi leggendo in spiaggia, in piscina o nella vasca da bagno. La durata estesa della batteria e la capacità di salvare migliaia di libri lo rendono un compagno di viaggio insostituibile. Grazie a un'esclusiva offerta Amazon oggi lo pagate 139.99€ anziché 169,99€.

Kindle Paperwhite (16 GB), chi dovrebbe acquistarlo?

Kindle Paperwhite è particolarmente consigliato per gli appassionati di lettura che amano leggere in tutta comodità e in qualsiasi condizione di luminosità. Grazie al suo schermo da 6,8’’ con bordi sottili e una risoluzione di 300 ppi, offre una qualità di lettura simile a quella della carta stampata, anche sotto la luce diretta del sole. La possibilità di regolare la tonalità della luce dello schermo, da bianco ad ambra, garantisce una lettura confortevole in qualsiasi momento del giorno o della notte senza affaticare la vista.

Inoltre, per chi ama leggere in spiaggia, a bordo piscina o addirittura nella vasca da bagno, il Kindle Paperwhite rappresenta l'opzione ideale essendo resistente all'acqua (IPX8). La sua batteria a lunga durata, che con una singola ricarica tramite USB-C dura fino a 10 settimane, lo rende il compagno perfetto per i viaggi o le lunghe giornate fuori casa. Per i lettori che non si accontentano di una ristretta biblioteca e cercano sempre nuovi titoli da esplorare, l'iscrizione a Kindle Unlimited apre le porte a milioni di libri da scoprire e godere senza limiti. Il Kindle Paperwhite è, quindi, la scelta ideale per chi cerca comodità, durata e un accesso illimitato alla cultura, dove e quando vuole.

Grazie a uno sconto del 18% che fa scendere il prezzo da 169,99€ a 139,99€, oggi potete acquistare il Kindle Paperwhite risparmiando 30€ sul prezzo di listino. Questo dispositivo è ideale per gli appassionati di lettura che desiderano portare la loro biblioteca ovunque vadano, con il comfort di una luce adattabile e il vantaggio di non doversi preoccupare di schizzi d'acqua o goccioline di pioggia.

