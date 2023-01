Gli eBook hanno rivoluzionato completamente il mondo della lettura, permettendo a tutti gli appassionati di avere accesso a un catalogo pressoché illimitato di libri in un unico dispositivo, pratico da utilizzare e comodo da portare con sé ovunque. Amazon, con i suoi Kindle, è in prima linea nella produzione di questi prodotti, e uno dei modelli più amati oggi è disponibile a un prezzo scontato.

Il Kindle Paperwhite è infatti attualmente in offerta a 119,99€ invece di 139,99€; si tratta di un ribasso del 14%, che vi permetterà di risparmiare 20,00€! Inoltre, al momento del pagamento avrete modo di optare per il pagamento in 5 comode rate mensili da 24,00€ con Cofidis, la fidata linea di credito di Amazon.

Grazie al Kindle Paperwhite potrete godervi i vostri libri preferiti ovunque e in qualsiasi momento: il dispositivo è leggero, sottile e facile da trasportare, e lo schermo antiriflesso da 300 ppi consente di leggere in qualsiasi condizione di luce. Inoltre, lo schermo è resistente all’acqua dolce fino a 2 metri e a quella salata fino a 0,25 metri: che voi siate sul divano, nella vasca da bagno, in giardino o in spiaggia, potrete continuare le opere che amate, senza avere timore che gli schizzi o la pioggia possano rovinare il dispositivo.

La vostra esperienza di lettura con il Kindle Paperwhite sarà completamente personalizzabile, dato che potrete regolare la tonalità dello schermo da bianco ad ambra, oltre a modificare la dimensione dei caratteri e l’intensità del grassetto, per delle pagine perfettamente adatte alle vostre preferenze. Una singola carica della batteria vi durerà fino a 10 settimane, quindi potrete leggere libri interi senza il timore che l’eReader si scarichi in un momento culminante della narrazione.

Oltre ad avere a disposizione un catalogo con milioni di libri di ogni genere, avrete accesso a titoli in esclusiva per Kindle che non potrete trovare da nessun’altra parte. Inoltre, i clienti Amazon Prime potranno consultare un’ampia selezione di libri, ebook, riviste e molto altro grazie al servizio Prime Reading. Insomma, non rimarrete mai senza qualcosa da leggere!

Ciò detto, non ci resta che lasciarvi all’offerta, rimandandovi alla pagina Amazon dedicata al Kindle Paperwhite. Il nostro consiglio è di aggiungere al carrello ciò che vi interessa il prima possibile, dato che lo sconto potrebbe terminare a breve, mentre le scorte disponibili rischiano di esaurire ancor prima!

