Kindle Paperwhite: minimo storico per l’ebook reader Amazon! -70€!

Non sappiamo ancora quando Amazon deciderà di aprire le danze del suo Black Friday 2021, ma una cosa è certa: lo shop non ha alcuna intenzione di cedere spazio alla concorrenza, tant’è che anche in questo periodo, in cui generalmente si percepisce solo l’attesa del Venerdì Nero dello shopping, e poco più, Amazon sta invece sfoderando gli artigli, proponendosi con offerte inattese ma, francamente, graditissime.

Oggi, ad esempio, il portale si è speso nel giocare al ribasso su di uno dei suoi articoli più amati ed acquistati, oggi disponibile a quello che è il prezzo più basso mai registrato per questo specifico prodotto. Inutile girarci attorno, dal titolo saprete già che stiamo parlando dello splendido Kindle Paperwhite che, nella sua versione con 32 GB di archiviazione e con pubblicità, è oggi in sconto ad appena 89,99€, con un risparmio di ben 70 euro rispetto agli originali 159,99€!

Splendido nella sua attuale versione (parliamo della decima generazione, arrivata nel 2019), Kindle Paperwhite è un ebook reader solido, compatto, ma soprattutto piacevolissimo da leggere, grazie al suo schermo dalla qualità straordinaria, progettato per poter essere letto senza problemi anche sotto la piena luce solare, grazie alla sua tecnologia antiriflesso da 300 ppi.

In sostanza, Kindle Paperwhite è un ebook reader che potrete leggere in qualsiasi circostanza e che, grazie alla sua tecnologia a inchiostro digitale, vi aiuterà anche a non affaticare la vista, proteggendola anche da quei raggi dannosi, come i raggi blu, a cui si sottopongono gli occhi quando esposti a schermi digitali come quelli di smartphone e tablet.

Oltre a ciò, parliamo anche di un ebook reader con certificazione IPX8, resistente agli schizzi ed all’acqua e, per questo, perfetto da portare con voi anche ora che si affacciano le prime (ed intense) giornate di pioggia nel nostro paese. Leggero, pratico, ed in grado di durare ben 6 settimane con una sola carica della sua batteria, Kindle Paperwhite è l’ebook reader perfetto per tutti, e dal rapporto qualità/prezzo invidiabile, tanto da risultare ancora oggi il dispositivo più venduto e amato nel suo specifico settore di riferimento.

Un must che, in sconto di ben 70€, può facilmente fare la gioia di molti e che, anzi, può costituire un acquisto anticipato in vista dell’ormai prossimo periodo di Natale. Un articolo imperdibile, al prezzo più basso di sempre, che è comunque solo la punta di diamante di una selezione immensa di prodotti in sconto, raggiungibile tramite l’apposita pagina dedicata.

