Se vi state preparando per le vacanze, oltre a consigliarvi la lettura dei nostri articoli a tema estivo, probabilmente starete anche pensando di portare con voi i vostri libri preferiti, magari in formato digitale per fruirne in maniera più comoda. Se quindi state cercando un e-book reader fra i migliori in commercio, vi segnaliamo una serie di offerte di Amazon su diversi modelli di Kindle Scribe, con sconti che arrivano fino al 16%! Potrete anche dilazionare la spesa in comode rate mensili scegliendo CreditLine come metodo di pagamento.

Stiamo parlando del primo dispositivo della gamma che, oltre alla lettura, vi permetterà anche di scrivere, come potete leggere anche nella nostra recensione. Fra i diversi modelli in sconto troverete di certo quello che fa al caso vostro: comodo e leggero, è perfetto da portare sempre con voi, sia in vacanza che nel tempo libero, ma anche a scuola o all’università per poter prendere appunti direttamente sul vostro libro di testo in formato digitale.

Trattandosi di dispositivi Kindle, grande attenzione è posta alla comodità della lettura: potrete infatti impostare liberamente il livello e la tonalità della luce, che è anche in grado di regolarsi autonomamente, e scegliere la dimensione dei caratteri. Per quanto riguarda la batteria, con una singola ricarica tramite USB-C avrete un’autonomia di diversi mesi per la lettura e di molte settimane per la scrittura.

Grazie a questo dispositivo potrete leggere i tantissimi libri del Kindle Store e prendere le vostre note scegliendo tra i 4 tipi di pennello per scrivere e disegnare. Ritrovarle sarà semplicissimo, perché tutte le note sono organizzate automaticamente per libro in un’unica sezione. In questo modo potrete anche esportarle via e-mail.

Avrete il pieno controllo sulle vostre annotazioni, che potrete organizzare in taccuini, diari ed elenchi, avendo anche modo di modificarle come preferite. Un’altra caratteristica da non sottovalutare è la possibilità di convertire le vostre note scritte a mano in testi da poter poi inviare comodamente tramite email. Inoltre, con l’app Kindle potrete prendere appunti anche su file importati, come pagine web e documenti da Microsoft Word (per cui serve un abbonamento a Microsoft 365).

Tutti i modelli in sconto condividono le caratteristiche sopra indicate, con alcune eccezioni. Ad esempio, se siete alla ricerca del modello base vi proponiamo quello con schermo Paperwhite da 10,2″ a 300 ppi con memoria interna da 16GB e penna basic. È la scelta migliore se volete iniziare a conoscere il mondo di Kindle Scribe e lo trovate su Amazon ad appena 314,99€ anziché 369,99€, grazie a uno sconto del 15%.

Coloro che, invece, desiderano il top della gamma dovrebbero dare un’occhiata al modello con memoria interna da 64 GB e penna premium. A differenza della basic, la penna premium ha una gomma apposita e un pulsante per la scelta rapida, che può essere assegnato per passare velocemente da un pennello all’altro e per altre funzioni. Trovate questo modello scontato del 16% su Amazon, a soli 379,99€ anziché 449,99€. Ottimo per chi ha bisogno di una maggiore memoria interna per lo storage di libri e documenti e per la grande versatilità della penna premium.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini. E se siete in procinto di andare in vacanza, vi consigliamo la lettura dei nostri articoli a tema estivo, ricchi di tanti informazioni e prodotti utili per la bella stagione!

