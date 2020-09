Kingdoms Hearts Melody of Memory: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

Se c’è una saga che ha saputo rapire il cuore di migliaia, se non milioni, di appassionati questa è sicuramente Kingdom Hearts, con l’epopea nata dalla strana ma riuscita commistione tra Square Enix e Disney che è oramai una costante del mondo videoludico. Il prossimo 13 novembre tale apprezzatissima serie riceverà un nuovo tassello, che prende il nome completo di Kingdoms Hearts Melody of Memory, e che promette di far immergere nuovamente nella magia i fan della serie.

Sebbene manchino quindi ancora due mesi circa al lancio del titolo, che è atteso per PlayStation 4 e Nintendo Switch anche in versione fisica e per Xbox One solo in digitale, è fin da ora possibile prenotarlo al miglior prezzo sul mercato, assicurandosene così una copia fin dal day one.

A rendere il tutto più interessante è poi il fatto che Kingdom Hearts Melody of Memory sarà un titolo canonico della saga e, in quanto tale, porterà avanti le vicende della serie. Melody of Memory ci permetterà inoltre di rivivere molti tra i più importanti momenti della saga, con tanto di sezioni ritmiche dedicate alle boss fight più iconiche dei precedenti episodi. Bando però ora alle ciance e vediamo dove acquistare Kingdom Hearts Melody of Memory al miglior prezzo sul mercato.

