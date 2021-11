Kit di 2 lightbar smart: si regolano da sole, ottime per il gaming, con sconto del 15%!

Continuiamo a proporvi le straordinarie offerte dell’Early Black Friday di Amazon, ovvero l’iniziativa che il portale ha avviato questo lunedì, e che ci accompagnerà per una decina di giorni, giusto in tempo per prepararci alle danze di quello che sarà il Black Friday vero e proprio. Come vi stiamo raccontando, si tratta di una tornata promozionale davvero eccezionale, i cui sconti stanno investendo anche i prodotti più improbabili, e non solo articoli “classici” come smartphone e smart TV.

Tra questi, vi segnaliamo oggi l’ottima offerta sul kit di luci LED smart a marchio Govee. Un brand sicuramente non noto ai più, ma che sta riscuotendo un buon successo proprio grazie a questo set che, al prezzo di appena 79,99€, si propone con due lightbar intelligenti, adattabili sia a smart TV che PC. Di per sé il prezzo sarebbe già ottimo, ma grazie ad Amazon potrete godere di uno sconto del 15% da attivare direttamente sulla pagina prodotto, per quella che è solo l’ennesima offerta Amazon relativa al mondo dei coupon!

Piacevole da vedere e semplicissimo da installare, il kit Govee Flow Pro si compone di due barre luminose sincronizzate, e dotate di una pratica base d’appoggio che vi permetterà, ad esempio, sia di posizionarle liberamente, che di disporle opportunamente sul retro di uno schermo o di una smart TV.

Capaci di sincronizzarsi con l’ambiente circostante, o con la luce emessa da un display, grazie ad una apposita videocamera inclusa in confezione le luci LED Govee Flow Pro godono di colori intensi ed accattivanti, che possono variare in una rosa di ben 16 milioni di colori, che si alterneranno liberamente, o attraverso una delle 12 modalità preimpostate.

Compatibile con Alexa e Google Assistanza, il kit Govee Flow Pro risponde al controllo vocale, si installa rapidamente e senza bisogno di ulteriori allacci o di chissà quanti cavi, e funziona a prescindere dal contenuto a schermo in quanto, come avrete intuito, la sincronizzazione luminosa è attiva e risponde alla fotocamera, e non al segnale che potrebbe passare, come succede per altri prodotti simili, attraverso il segnale di un cavo HDMI.

Bellissimo e capace di dare un tono a qualsiasi ambiente, grazie al coupon (lo ripetiamo: va attivato direttamente sulla pagina prodotto, nella sezione poco al di sotto del prezzo) di Amazon è acquistabile a soli 67,99€! Un affare, specie considerando che parliamo di una coppia di lightbar e non di un prodotto singolo e che, pertanto, un solo set è più che sufficiente ad accompagnare anche la visione di una smart Tv di grandi dimensioni.

Ovviamente il kit Govee Flow Pro non è il solo prodotto in sconto oggi e, per questo, vi invitiamo caldamente a consultare l’immensa selezione di prodotti in sconto sul portale, raggiungibile tramite l’apposita pagina dedicata. Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona visione!

