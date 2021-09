Kit di sorveglianza Arlo Pro3 in forte sconto su Mediaworld!

Dopo avervi segnalato le principali promozioni giornaliere di quest’oggi, in questo nuovo articolo vogliamo parlarvi delle incredibili offerte che riguardano gli sconti del “Solo per Oggi” di Mediaworld. Un’iniziativa che, come da tradizione, propone tutti i giorni moltissimi prodotti hi-tech a prezzi decisamente vantaggiosi, a patto però di acquistarli entro lo scoccare della mezzanotte.

Chiaramente, questa iniziativa rappresenta una ghiotta occasione da cogliere al volo, considerando la vasta qualità delle selezione di Mediaworld, con prodotti che possono soddisfare le esigenze di chiunque, oltre a sconti che possono raggiungere una percentuale del 50%! Tra le varie offerte, vogliamo segnalarvi quella relativa al Kit di sorveglianza Arlo Pro3, composto dall’hub centrale e da due videocamere. Originariamente disponibile a 599,00€, solo per oggi è venduto a “soli” 499,00€, grazie ad uno sconto di 100,00€ dal prezzo consigliato dal produttore.

Stiamo parlando di un bundle eccellente, studiato e progettato per migliorare sensibilmente la sicurezza della vostra abitazione. Questo kit di sorveglianza possiede tutto il necessario per gli ambienti esterni, include una base dotata di allarme e di due videocamere senza fili con una portata di 90 metri, completamente impermeabili.

Le videocamere, oltre a possedere un sensore con una risoluzione in 2K, possono funzionare a batteria oppure tramite energia solare, se accompagnate dal kit per la carica solare non inclusa in confezione. Inoltre, possono registrare video 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, e si attivano soltanto con movimenti strani o suoni non particolarmente rassicuranti. E poi, sono pienamente compatibili con le app per smartphone di Arlo, con cui è possibile visionare i filmati live.

Ciò detto, visto il gran numero di prodotti attualmente in offerta, vi consigliamo caldamente di consultare l’apposita pagina del portale, al seguente indirizzo, cosicché possiate visionare tutte le proposte di Mediaworld nel suo “Solo per Oggi”. Infine, prima di lasciarvi andare al catalogo, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle offerte relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

