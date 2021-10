KitKat, Lion e Smarties: scopri le offerte di Halloween Nestlé!

Halloween si avvicina e, con esso, torna il tempo dei dolci e delle leccornie! Se siete tra quanti non vedono l’ora di gustarsi cioccolato, caramelle e quant’altro, o se magari siete semplicemente in vena di qualcosa di buono e sfizioso per fare un break, allora non potete lasciarvi scappare questa offerta!

Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon è partita una piccola promozione che mette in sconto diversi prodotti al cioccolato a marchio Nestlé, e che comprende, ad esempio, prodotti amatissimi come Lion, KitKat e Smarties!

Stiamo parlando di alcuni tra gli snack più amati da grandi e piccini, che potrete ora acquistare in gran quantità, e con sconti che arrivano fino al 23%! Si tratta di una bella occasione, specie in vista di Halloween, giacché potreste decidere di dare un party, o semplicemente fare scorta di dolci per quanti busseranno alla vostra porta per fare “dolcetto o scherzetto”.

Come sia sia, è evidente che sconti come quello dedicato agli Smarties, con ben 24 tubi da 38 grammi l’uno, venduti al prezzo totale di 15,31€, sia un affare da non sottovalutare. Non solo per il piacere di avere circa un chilogrammo di confetti di cioccolato stipati in casa, ma anche per l’utilità che se ne può fare utilizzandoli, ad esempio, come snack per la scuola o per il lavoro, o come sfizioso spuntino davanti alla TV (li avete mai mescolati ai popcorn caldi? Provate!).

Insomma, quale sia lo scopo, che sia Halloween o il mero piacere di avere del cioccolato in casa, questa piccola promozione Nestlé può fare al caso vostro, ed ecco perché vi suggeriamo di fiondarvi sulla pagina dedicata all’iniziativa, giacché proprio a causa di Halloween, molte delle migliori offerte sui dolciumi presenti su Amazon si stanno rapidamente esaurendo!

