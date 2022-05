Siete pronti a fare un entusiasmante tutto nel passato? Il prossimo 8 luglio arriverà infatti sul mercato il ricchissimo e super nostalgico Klonoa Phantasy Reverie Series, contenente al suo interno i due capitoli principali della saga in una versione rimasterizzata. Un’edizione imperdibile per vecchi e nuovi fan, che possono fin da ora ingannare l’attesa che ancora li separa dal lancio del gioco prenotandolo a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

Klonoa Phantasy Reverie Series contiene in un’unica edizione Klonoa: Door to Phantomile e Klonoa 2: Lunatea’s Veil, riproposti in una veste grafica rimasterizzata per celebrare i 25 anni della celebre serie. Due grandissimi giochi in un unico pacchetto, con tanto di risoluzione in 4K e un framerate fisso a 60. A completare il tutto, infine, anche un nuovo livello di difficoltà, per consentire anche ai meno esperti di godersi al massimo questi due capolavori.

Se siete interessati ad aggiungere il prossimo 8 luglio Klonoa Phantasy Reverie Series alla vostra collezione, di seguito potete trovare quelle che sonole migliori offerte disponibili sul mercato per il preordine del gioco, ovviamente suddivise per piattaforma ed e-commerce.

